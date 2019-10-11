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Курды могут спровоцировать возвращение ИГ* в Сирии и начать мстить США

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Курды могут спровоцировать возвращение ИГ* в Сирии и начать мстить США

Внешняя политика Соединенных Штатов в отношении Сирии в результате привела к тому, что ее фактически заложниками в настоящий момент стали простые американские военные, которые выполняют боевые задачи на территории арабской республики. Такое мнение на своем канале в Telegram высказал военный корреспондент Олег Блохин. Подробнее о том, как именно так получилось, читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В то время как Пентагон рапортует, что в Ирак из северной части САР было переброшено 50 военнослужащих США, никто в Штатах почему-то не уточняет, что еще как минимум 1100 бойцов остается на прежних позициях. Никто также не говорит, что им сейчас угрожает реальная опасность в той сложившейся неопределенной обстановке на северо-востоке Сирии. Дело в том, что они теперь практически цель номер один для всех участников конфликта.

Приказ американского лидера Дональда Трампа отвести войска от сирийско-турецкой границы застал врасплох сам контингент США в САР, и в том числе военных советников, обучавших там курдов. Что в таком случае говорить о французах и британцах, для которых это стало полной неожиданностью. Причем их американцы даже не предупредили о передислокации подразделений.

Дональд Трамп

В результате в районе города Камышлы, расположенного на севере сирийской Хасаки, создалась целая «пробка» из более тысячи солдат и офицеров западной коалиции во главе с Вашингтоном, которые собрались там с разных пунктов базирования и постов в арабской республике. Похоже, у Соединенных Штатов и их союзников оказалось недостаточно транспорта для эвакуации своих бойцов на иракские базы.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что распоряжение Трампа смешало карты многим сторонам противостояния и привело к новому витку дестабилизации в Сирии. В результате развернувшиеся на севере страны противостояние турок и курдов действительно ставит под угрозу жизни солдат сил международной коалиции.

«Турция неоднократно заявляла, что не позволит курдам формировать свое собственное квазигосударственное образование на севере САР, и сейчас турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган последовательно отстаивает эти свои слова, намереваясь создать там так называемый коридор безопасности. США в этой ситуации оказались между двух огней: Демократические силы Сирии (SDF) – это фактически их пехота в арабской республике и шанс расчленить страну и пошатнуть позиции официального Дамаска; Анкара же – союзник по НАТО. В итоге Трамп, взвесив за и против, решил как бы не поддерживать турок, но и не препятствовать им», – обратил внимание эксперт.

ВС США в Сирии

Однако такой шаг произвел значительно больший эффект на ситуацию, нежели, возможно, предполагал даже сам Белый дом, добавил он.

«Мне кажется, даже Трамп не осознавал последствий своего решения. Когда это с большим опозданием дошло до других стран западной коалиции – для них это был ужас. Они надеялись на авиацию Соединенных Штатов, на их технику и объекты, от которых они зависели, но вдруг американцы тронулись с места. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны очень озабочены действиями США и что он хочет созвать совещание членов коалиции для обсуждения обстановки в Сирии. Основная проблема для них в том, что британским, французским и другим западным военным в САР сейчас не гарантирована безопасность», – отметил собеседник ФАН.

Эммануэль Макрон

Однако самая серьезная угроза сейчас нависла над самими американцами, считает он. И представляют ее наиболее радикальные отряды курдских «Демократических сил», которые всерьез обижены очередным предательством Вашингтона.

«Штаты нажили себе новых врагов среди курдов. Они вполне могут решиться отомстить им. Кроме того, в SDF отметили, что они перестают бороться с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и будут защищаться от вторжения Турции. Соответственно, «Демократические силы» скоро, вероятно, откроют все лагеря, которые блокировали остатки бандгрупп ИГ1. Если так, то в результате террористы, конечно, воспрянут духом и серьезно усилят активность», – подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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