Курды могут спровоцировать возвращение ИГ* в Сирии и начать мстить США

Внешняя политика Соединенных Штатов в отношении Сирии в результате привела к тому, что ее фактически заложниками в настоящий момент стали простые американские военные, которые выполняют боевые задачи на территории арабской республики. Такое мнение на своем канале в Telegram высказал военный корреспондент Олег Блохин. Подробнее о том, как именно так получилось, читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В то время как Пентагон рапортует, что в Ирак из северной части САР было переброшено 50 военнослужащих США, никто в Штатах почему-то не уточняет, что еще как минимум 1100 бойцов остается на прежних позициях. Никто также не говорит, что им сейчас угрожает реальная опасность в той сложившейся неопределенной обстановке на северо-востоке Сирии. Дело в том, что они теперь практически цель номер один для всех участников конфликта.

Приказ американского лидера Дональда Трампа отвести войска от сирийско-турецкой границы застал врасплох сам контингент США в САР, и в том числе военных советников, обучавших там курдов. Что в таком случае говорить о французах и британцах, для которых это стало полной неожиданностью. Причем их американцы даже не предупредили о передислокации подразделений.

В результате в районе города Камышлы, расположенного на севере сирийской Хасаки, создалась целая «пробка» из более тысячи солдат и офицеров западной коалиции во главе с Вашингтоном, которые собрались там с разных пунктов базирования и постов в арабской республике. Похоже, у Соединенных Штатов и их союзников оказалось недостаточно транспорта для эвакуации своих бойцов на иракские базы.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что распоряжение Трампа смешало карты многим сторонам противостояния и привело к новому витку дестабилизации в Сирии. В результате развернувшиеся на севере страны противостояние турок и курдов действительно ставит под угрозу жизни солдат сил международной коалиции.

«Турция неоднократно заявляла, что не позволит курдам формировать свое собственное квазигосударственное образование на севере САР, и сейчас турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган последовательно отстаивает эти свои слова, намереваясь создать там так называемый коридор безопасности. США в этой ситуации оказались между двух огней: Демократические силы Сирии (SDF) – это фактически их пехота в арабской республике и шанс расчленить страну и пошатнуть позиции официального Дамаска; Анкара же – союзник по НАТО. В итоге Трамп, взвесив за и против, решил как бы не поддерживать турок, но и не препятствовать им», – обратил внимание эксперт.

Однако такой шаг произвел значительно больший эффект на ситуацию, нежели, возможно, предполагал даже сам Белый дом, добавил он.

«Мне кажется, даже Трамп не осознавал последствий своего решения. Когда это с большим опозданием дошло до других стран западной коалиции – для них это был ужас. Они надеялись на авиацию Соединенных Штатов, на их технику и объекты, от которых они зависели, но вдруг американцы тронулись с места. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны очень озабочены действиями США и что он хочет созвать совещание членов коалиции для обсуждения обстановки в Сирии. Основная проблема для них в том, что британским, французским и другим западным военным в САР сейчас не гарантирована безопасность», – отметил собеседник ФАН.

Однако самая серьезная угроза сейчас нависла над самими американцами, считает он. И представляют ее наиболее радикальные отряды курдских «Демократических сил», которые всерьез обижены очередным предательством Вашингтона.

«Штаты нажили себе новых врагов среди курдов. Они вполне могут решиться отомстить им. Кроме того, в SDF отметили, что они перестают бороться с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и будут защищаться от вторжения Турции. Соответственно, «Демократические силы» скоро, вероятно, откроют все лагеря, которые блокировали остатки бандгрупп ИГ1. Если так, то в результате террористы, конечно, воспрянут духом и серьезно усилят активность», – подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.