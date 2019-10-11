Кремль сообщил о подготовке к саммиту в «нормандском формате»

Москва, 11 октября. Подготовка к саммиту в «нормандском формате» идет на уровне помощников президентов. По завершении подготовительных мероприятий лидеры сами определят дату встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет, безусловно, она идет на уровне помощников президентов. Работу еще предстоит завершить, еще предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту. И потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи», — сообщил Песков в ответ на вопрос журналистов о подготовке к саммиту.

Журналисты также обратили внимание на слова Зеленского о том, что дата саммита может быть озвучена уже на следующей неделе, а сама встреча может состояться в ноябре. Песков отметил, что в Кремле в курсе заявления Зеленского.

«Это все зависит от того, что я сказал только что», — объяснил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит «нормандской четверки» для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров. По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить. Как уточнил российский дипломат, Киев добивается отмены договоренностей России, Украины, Германии и Франции.