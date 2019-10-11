Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа на полях АТЭС

Москва, 11 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях АТЭС.

Песков в беседе с журналистами подтвердил, что по встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Чили в середине ноября работа будет вестись, время для подготовки есть. Однако в Кремле отметили, что на данный момент «нет никаких [наметок]».

«Еще есть время до саммита Чили, — подчеркнул он. — Пока никаких прикидок, ничего нет».

Этот вопрос прокомментировал и помощник президента России Юрий Ушаков. Он констатировал, что в практическом плане возможность встречи президентов России и США пока не прорабатывалась. Однако Ушаков подчеркнул, что теоретически она возможна, так как «российская сторона от таких встреч не отказывается никогда».

Ранее пресс-секретарь президента России ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Путин и украинский президент Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ. Песков, комментируя возможность этого мероприятия, напомнил, что Путин регулярно принимает участие в саммитах содружества, пишет «Газета.ru».