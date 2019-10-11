Украинцы устроили потасовку у здания посольства Турции из-за операции в Сирии

Киев, 11 октября. Одна из участниц акции у здания посольства Турции в Киеве пострадала в потасовке. Об этом рассказали в пресс-службе полиции украинской столицы.
Как сообщили в пятницу украинские СМИ, участники мирной акции выступили против военной операции Турции на севере Сирии. У здания турецкого посольства в какой-то момент разгорелся конфликт, украинцы устроили потасовку.
«Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и нанесли ей телесные повреждения», — говорится в сообщении правоохранителей.
Врачи скорой на месте происшествия оказали пострадавшей участнице акции медицинскую помощь. В настоящее время полиция устанавливает всех участников инцидента.
Столичні правоохоронці встановлюють обставини конфлікту біля дипломатичної установи https://t.co/RVLg2pYCKc#Київ #нивини #поліція pic.twitter.com/luqVgFRoJO— Поліція Києва (@PoliceKyiv) 11 октября 2019 г.
Как напоминает RT, в минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от террористов и курдских формирований с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе операции Турции в Сирии. Как отметил дипломат, в Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа.
При этом МИД РФ призвал не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии и прекратить страдания гражданского населения.