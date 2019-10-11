На русофобию Западу начхать, когда из Латвии до Москвы и Питера рукой подать

Почему после получения независимости в 1991 году Латвия в языковом вопросе не пошла по пути соседней Финляндии, где при 5,3 процента жителей шведской национальности шведский язык является вторым государственным языком? А вот в Латвии, где 37 процентов населения составляют русские и русскоговорящие, русский пытаются изгнать отовсюду, ликвидируя даже остатки русского образования в бывших русских школах, в которых вот уже почти 20 лет 60 процентов предметов преподаются на латышском и остальные — на русском, включая русский язык и литературу, на которые приходится всего четыре урока в неделю!

О русофобии и национализме в Латвии корреспонденты Федерального агентства новостей побеседовали с Александром Ливчаком, преподавателем химии из Даугавпилса, второго по величине города республики на востоке страны, в котором большинство жителей — русские и русскоговорящие. Ученики Александра, преподающего химию факультативно и на русском (!), становятся победителями и призерами международных олимпиад все последние годы…

«Национализм — надежный способ удержания власти»

«Национализм — это достаточно надежный, как показывает опыт Латвии последних 27 лет, способ удержания власти. Предположим, я политик правящей партии, я хочу переизбраться на второй срок, тогда мне нужно предъявить на выборах своему избирателю успехи в экономике, в развитии культуры, образования, медицины, различных отраслей народного хозяйства, науки. Или — авторитет Латвии на международном уровне. Но этого ничего нет, ничего избирателю предъявить нельзя, но зато можно воспитать избирателя. Избиратель латышских партий воспитан в националистическом духе. Поэтому латышские правящие партии соревнуются друг с другом в градусе национализма. И отсюда, собственно, и сегодняшняя реформа школ (перевод всех бывших школ нацменьшинств на госязык обучения. — Прим. ФАН). Я не могу похвастаться успехами в экономике, я могу похвастаться тем, что перевел русские школы на латышский язык», — говорит Александр Ливчак.

За свои права бороться, конечно, тяжело, отмечает Александр Ливчак, который еще является и членом правления партии «Русский союз Латвии». РСЛ не собирается мириться с той политикой, которую проводят в отношении русских власть предержащие. РСЛ выводит на улицы Риги все больше людей, ведь речь сейчас идет уже и о русских детских садиках, на которые покушаются националисты. Впрочем, не все люди — борцы, кому-то проще смириться или уехать из страны в поисках лучшей доли. За годы независимости Латвия, в которой на 1991 год насчитывалось примерно 2,8 млн жителей, потеряла почти миллион человек. Эти потери превышают военные, которые страна понесла в двух мировых войнах…

Перевод бывших русских школ на латышский язык обучения объясняется тем, что это якобы сделает русских школьников более конкурентоспособными на рынке труда, хотя получается ровно наоборот, напоминает один из корреспондентов ФАН.

«Что правильнее: учить на родном языке на высоком хорошем уровне науке ребенка или учить латышский язык ради сохранения латышского языка? — задает риторический вопрос собеседник. — Это не только затраты времени на перевод. Есть еще такое понятие, как интерес, есть золотое время, пока ему [школьнику] еще 9, 10, 11 лет. У него есть любопытство и любознательность в самом хорошем смысле, и вот этот момент можно застать, и этот интерес развить. Именно вот в этом возрасте 10-11 лет зарождается интерес ребенка к изучению естественных наук. Это архиважно. И, когда предметы начинают преподаваться на неродном языке, этот интерес сразу падает у многих детей».

Русофобия и стеклянный потолок для этнических русских

Один из корреспондентов ФАН замечает, что существует мнение, что русских готовят на второстепенные роли. То есть русских ждет маргинализация, что в принципе уже и происходит, потому что русские лишены права на занятие многими специальностями, профессиями. Это ожидает и молодежь.

Собеседник отмечает, что запреты на профессии связаны еще и с институтом массового безгражданства, разделением жителей Латвии в октябре 1991 года на граждан и неграждан. А изучение естественных наук и других дисциплин осложняется использованием неродного языка, что, естественно, снижает качество образования.

Русские никогда не станут в полной мере согражданами латышей, заметил один из предыдущих собеседников ФАН в Риге. Существует ли так называемый стеклянный потолок, в который неизбежно упирается любой этнический русский в Латвии.

«Значительная часть именно руководящего состава, начальников отделов и выше в наших министерствах — это, конечно же, люди одной национальности. Ну, и может быть подбор не только по национальности, но и по какой-то партийной принадлежности, по каким-то родственным связям, коррупционным схемам. Что касается стеклянного потолка, то да, он, конечно, в значительной степени есть. Существует общая установка, о том, что голосовать нужно за националистов, иначе придут русские и всех сошлют в Сибирь. Конечно, это преувеличение, но показывает общую тенденцию почему так происходит. Думаю, что это порождение внутренних проблем. Просто определенная группировка людей хочет быть у власти. И, поскольку желание быть у власти очень большое, этот инструмент национализма раз за разом, выборы за выборами используется», — подчеркивает Ливчак.

Собеседник допускает, что западные союзники Латвии закрывают глаза на нарушения прав человека в республике, на воровство и коррупцию, на национализм, на марши бывших эсэсовцев 16 марта в центре Риги. Потому, что Латвия, как территория близкая к Москве и Санкт-Петербургу, имеет важное стратегическое значение.