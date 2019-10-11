Время Леонова. Как русский парень первым вышел в космос и победил

Умер Леонов.

Он умер — и света от той невообразимой эпохи, которую многим повезло застать, для всех стало чуть меньше. Словно притворили еще немного дверь. Мы глядим в эту щелку, пытаясь различить цвета и краски детства, — но видим лишь яркий свет.

Он был одиннадцатым, но по своему — первым. Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос, где от великого вселенского Ничто его отделял лишь тонкий слой скафандра.

Его мужество сегодня трудно оценить. Многие и не поймут. Нынче работа человека в открытом космосе воспринимается почти как обыденность — хотя не является таковой даже сегодня.

Тогда же, в марте 1965-го, открытый космос был настоящей terra incognita. Ведь о большинстве факторов его воздействия на человека — тело, восприятие, разум — тогда догадывались лишь в общих чертах.

Та «дорога на ощупь» в неизведанное чуть не стала для Леонова роковой. Его полужесткий скафандр привел к нештатной ситуации: раздувшиеся сочленения вдруг начали затруднять движения и не давали вернуться в «Восход-2». Лишь самообладание, выдержка и смекалка позволили Леонову завершить миссию.

Так он стал первым человеком, который смог выйти в открытый космос — и вернуться оттуда целым и невредимым.

«Разговор на ты», который тогда возник у Леонова с Бескрайностью, он пронес через всю свою жизнь. Его пронзительные космические картины стали настоящим откровением — казалось, сама вечность глядела с полотен.

Да, на них часто появлялись космические корабли или фигуры космонавтов в скафандрах, но главным содержанием всегда был Космос — бесконечный, красочный, загадочный, манящий. Который с заглавной буквы.

Алексей Леонов мог стать и первым советским лунным космонавтом. Он входил в состав первого из трех сформированных в 1967 году экипажей для облета Луны. И там тоже нашлось место, что ж — подвигу, иначе не скажешь.

Тогда Леонов и его коллеги совершили неслыханное: когда в декабре 1968-го стало ясно, что США опережают СССР в «лунной гонке», члены трех советских экипажей написали письмо в Политбюро и попросили направить их в облет Луны немедленно.

Каждый из космонавтов осознавал запредельную опасность такого полета. Ведь к тому моменту все беспилотные миссии к Луне по программе «Зонд» были или неудачными, или лишь частично успешными. Но Леонов и его коллеги пошли на осознанный риск, понимая, что в космосе он неотделим от смелой мечты и громких успехов. Лунному полету Леонова, к сожалению, не суждено было сбыться.

Вселенная, казалось, бережно хранила его — ровно с тех пор, как космос чуть не погубил космонавта во время полета «Восхода-2».

В январе 1969 года Леонов находился в автомобиле, обстрелянном Виктором Ильиным во время покушения на Брежнева, и чудом не пострадал.

В 1971 году Леонова назначили командиром закончившейся трагически миссии «Союза-11» — но за несколько дней до старта его экипаж сменили на космонавтов Добровольского, Волкова и Пацаева. Они погибли при посадке спускаемого аппарата.

Леонов осознавал риск, как никто другой. Ведь на протяжении более чем двадцати лет он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов в знаменитом Звездном городке. Именно Леонов стал первым космонавтом в составе руководства Центром — и после его назначения брать на работу в Звездный летавших в космос стало устоявшейся практикой.

Тогда же Леонов получил и «утешительный» приз за лунную гонку. В 1975 году он совершил второй полет в космос как командир «Союза-19», который состыковался с американским «Аполлоном» на околоземной орбите. Бывшие непримиримые соперники пожали друг другу руки на орбите Земли, сделав то, что казалось абсолютно невозможным еще десятилетие назад.

Соперничество в космосе продолжилось, но «Союз—Аполлон» — это лучший пример того, как мирное сотрудничество в космосе может стать достойной альтернативой войне.

Алексей Леонов покинул космонавтику только в 1991-м, уйдя на пенсию и завершив свою работу в Звездном. В вышедшей в 2017 году автобиографии «Время первых. Судьба моя — я сам» он, казалось, решил заранее подвести итог своей жизни простым и ярким языком.

В книгу попало много малоизвестных фактов из жизни Леонова. Он рассказал о своем репрессированном отце и о том, как его семью выгнали из дома, а соседям позволили разграбить имущество «врага народа». Рассказал о голодных военных годах и о детстве, которое проходило в комнате барака, где с Леоновыми жило 11 человек. О том, как с самого детства мечтал стать художником и даже хотел поступить в Рижскую академию художеств, но не имел средств для жизни в Риге. И о том, что в космонавты попал по стечению обстоятельств: сначала закончив Чугуевское военное авиационное училище летчиков, а затем оказавшись в первом космическом «призыве» по сумме совсем тогда неочевидных качеств, например небольшого роста.

Таким мы и запомним Алексея Леонова — улыбающегося, оптимистичного, сосредоточенного, ответственного. Смотрящего на нас с многочисленных фотографий. Не красавца, не атлета и не супермена. А просто настоящего русского героя, простого парня, который первый вышел в открытый космос, посмотрел в его бесконечную пустоту и сказал: «Я не боюсь».

И — победил.