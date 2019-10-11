Военный эксперт рассказал, как Шойгу «пощекочет нервы Западу» ракетами средней дальности

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале разработки в России ракет средней дальности в качестве ответа США. Военный эксперт Михаил Александров объяснил, какие действия министра обороны РФ Сергея Шойгу за этим последуют.

По словам российского лидера, Москву тревожат планы Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатском регионе.

«Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается», — сказал Владимир Путин в ходе своего выступления на совете глав государств СНГ в Ашхабаде.

Президент напомнил, что изначально Россия не собиралась размещать ракеты средней дальности, если бы они у нас появились.

«А теперь мы, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они [ракеты средней дальности] появились», — заявил Путин.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заметил, что Путин давно дал распоряжение главам МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу готовиться к производству ракет меньшей и средней дальности.

«Это распоряжение было еще тогда, когда США только заявили о своем намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Думаю, работы в этом направлении уже ведутся. Речь идет прежде всего о крылатых ракетах «Калибр», которые нам, конечно, выгоднее ставить на земле, потому что это намного дешевле. Чтобы разместить восемь «Калибров», необходимо целый корвет построить. А для наземного варианта достаточно пусковой установки, а лучше — буксируемой, чтобы ее можно было где-нибудь в лесу размещать. Таких можно много и легко наделать, а засечь их сложнее, чем на водной поверхности. Так что главное, чтобы ракеты были», — объяснил военный эксперт.

По его словам, «Калибры» подходят для ударов по Европе и Японии.

«Но нам нужны не только крылатые ракеты, потому что они долго летят. Нам нужны баллистические ракеты средней дальности. Для этого надо увеличить дальность полета «Искандеров» за счет увеличения объемов топлива, которое там размещается, и удлинения ракеты. Тогда ракета сможет лететь на расстояние 1000-1500 км и доставать объекты НАТО в Европе. Также у нас есть ракеты «Тополь-М», которые теперь называются «Ярс». Надо создать облегченный вариант, то есть уменьшить размер ступеней, чтобы была ракета средней дальности до 5,5 км. Такие ракеты нам тоже нужны. Если мы разместим их на Чукотке, они смогут доставать северную часть США, причем не только Аляску, но континентальные штаты: Монтану, Северную Дакоту, штат Вашингтон. То есть такие довольно стратегические — с точки зрения американских интересов — районы. И тогда утверждение о том, что американские ракеты в Европе до нас достанут, а наши до США — нет, будет неграмотным. Мы до них достанем», — сказал Михаил Александров.

Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО добавил, что министр обороны Сергей Шойгу больше не будет «давать фору американцам», позволяя им размещать их ракеты в Европе и не предпринимая ответных мер.