«Фонд борьбы с коррупцией»: обзор деятельности

Название:

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Дата и инициатива основания:

ФБК официально был зарегистрирован 9 сентября 2011 года в качестве объединяющей «крыши» для уже запущенных проектов Алексея Навального «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «РосЖКХ» и «Добрая машина правды». Координаторы этих проектов вошли в ФБК, а директором стал Роман Рубанов, занимавший этот пост до декабря 2018 года, когда его сменил Иван Жданов.

Подчинение:

Руководство ФБК состоит из директора (Роман Рубанов, Иван Жданов), исполнительного директора (Владимир Ашурков) и не занимающего никаких постов, но на практике руководящего всем процессом Алексея Навального. Также известными публичными личностями из руководства ФБК являются Любовь Соболь, Леонид Волков, Георгий Албуров, Кира Ярмыш.

Декларируемые цели:

ФБК позиционирует себя как «единственную в России некоммерческую организацию, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти», при этом своё финансирование получая исключительно на краудфандинговой основе.

Сотрудничество в США и мире:

ФБК предпочитает не афишировать контакты своего руководства с зарубежными спонсорами и влиятельными инстанциями, и данные связи проходят преимущественно через лидера проекта, Алексея Навального во время его поездок в США. Из доказанных эпизодов сотрудничества работников ФБК с западными фондами и спецслужбами можно отметить обучение Леонида Волкова на деньги NED (Национального фонда в поддержку демократии) в Йельском университете по программе подготовки «молодых революционеров» . В октябре 2019 года стало известно о финансировании ФБК из Испании и США – вероятно, через подставных лиц.

Сотрудничество в России:

ФБК как основной проект Навального так или иначе задействован в его прочих политических организациях и инициативах – с партией «Россия будущего», а также связан с единомышленниками по либеральному лагерю – «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, «Яблоком», ПАРНАСом, и отдельными политиками: Яшиным, Гудковым, Миловым и др.

Подрывная деятельность:

- отмывание денег в особо крупных размерах, полученных преступным путём.

- получение иностранного финансирования.

- многократная клевета, диффамация и очернение репутации российских политиков и организаций в «расследованиях» ФБК.

- разжигание ненависти к политической партии «Единая Россия» и её членам, огульная травля их, а также других не-оппозиционных политиков, чиновников, журналистов и т.п.

- создание «расстрельных списков» работников правоохранительных органов, по мнению ФБК виновных в «политических репрессиях» (т.н. «Чёрный блокнот»).

- сокрытие сведений об источниках собственного финансирования и расходах полученных денег.

- подтасовка социологических данных в удобную для оппозиции сторону для создания ложной «экспертной картины» ситуации в России (раздел «Социология» на сайте ФБК).

- многократное и злостное участие руководства ФБК в организации несанкционированных митингов, сборищ и шествий.

- отрицание легитимности российских выборов разных уровней.

9 октября 2019 г. некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.