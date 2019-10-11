В Саратовской области рассказали подробности о поисках убитой школьницы

Подробности поиска пропавшей в Саратовской области девятилетней школьницы, которая была найдена убитой возле гаражей, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал региональный руководитель всероссийского студенческого корпуса спасателей по Саратовской области, глава отделения Национального Центра помощи в регионе Сергей Феертков.

Девочка пропала 9 октября. Утром она ушла в школу и домой уже не вернулась. Поиски пропавшей продолжались около 1,5 суток.

По одной из версий, подозреваемый в резонансном убийстве, за подробностями которого следит вся страна, уже сознался в преступлении и рассказал, что несколько месяцев назад заприметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел строением.

Задержанный рассказал, что 9 октября проходившая мимо школьница спросила, его ли это гараж. Он предположил, что имущество может принадлежать семье девочки. Задержанный испугался разоблачения, затащил ребенка в гараж и убил. Следователи проверяют показания.

Также сообщалось, что убийца задушил ребенка за то, что девочка грубо ответила ему.

По словам Сергея Феерткова, пропавшую девочку искали два дня. У всероссийского студенческого корпуса спасателей был свой штаб.

«Я находился в том месте, где непосредственно вскрывались эти гаражи, моя смена в этом участвовала. Студентов я привлекал для того, чтобы повторно какое-либо определенное место посмотреть. Также они патрулировали, несмотря на то, что на всех перекрестках находились сотрудники МВД. Мои студенты с листовками обходили и осматривали места. Мы вели свое расследования под моим руководством», — заявил Феертков в беседе с ФАН.

Спасатель отметил, что его отряд насчитывал 13 человек. МВД работало по своей линии.

«Когда нашли следы у остановки, то стали проверять камеры. Там, где прервался след девочки, отсюда стало понятно, что нужно вскрывать гаражи. МВД составило фоторобот и стало пробивать его», — сообщил собеседник ФАН.

Феертков утверждает, что кратчайшим путем к школе была одна тропинка. По его словам, собаки шли по следу, и он пропал. С этого момента начали обследование всех гаражей, которые там находились, уточняет спасатель.

На месте работали Следственный комитет, сотрудники ППС, областная и городская служба спасения, служба пожаротушения, студенты, добавил собеседник ФАН.

Напомним, тело девятилетней девочки было найдено накануне. Как выяснилось, ребенок не дошел до дома 70 метров. По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1984 года рождения. Задержанный признался в совершении преступления. Как оказалось, ранее он уже был неоднократно судим.

Трагедия стала причиной массового митинга в Саратове: местные жители пришли на место преступления с требованием самосуда над подозреваемым в убийстве ребенка. Преступление стало поводом для обсуждения возвращения смертной казни в России за тяжкие преступления.

Специально для обучения волонтеров в Саратовскую область прибыл специалист Национального центра. Национальный центр помощи недавно начал развивать свое отделение в Саратовской области. Ожидается, что оно станет одним из крупнейших в России.

Для этого привлекли опытных волонтеров из студенческого корпуса спасателей. В эти выходные пройдет специальный обучающий курс для волонтеров в Саратове. Примут участие саратовские волонтеры и в Учениях Национального Центра помощи для волонтеров по поиску пропавших детей, которые пройдут в конце октября в Подмосковье.