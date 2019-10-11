В Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами

У президента Украины Владимира Зеленского нет политической силы для реализации отвода сил в Донбассе; он не готов противостоять прошлой украинской власти. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал зампред комитета Государственной думы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Отсутствие политической воли

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал развод сил противоборствующих сторон на территории Донбасса. По его мнению, для этого нужно проявление политической воли.

Российский лидер обратил внимание, что силы Донецкой и Луганской народных республик не покидают свои позиций, потому что они сразу будут заняты.

«Националисты пришли туда и не дают армии уйти. <...> Здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику», — сказал Путин на заседании глав стран СНГ.

«Зеленский боится»

Как отметил Алексей Чепа, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера» нужна политическая сила, которой у президента Украины Владимира Зеленского нет.

«Мы видим, какое там идет противоборство. Националисты с оружием прошли сквозь блокпост, и никто их не трогает. Читая его заявления, может, Зеленский и хотел бы следовать соглашениям, но сил реализовать «формулу Штайнмайера» у него нет. Думаю, это основной момент», — пояснил Алексей Чепа.

По мнению депутата, из-за того, что Владимир Зеленский не может реализовать «формулу Штайнмайера», в Киеве, очевидно, принято решение затянуть вопрос отвода сил и вступать в следующую стадию обсуждения вопроса урегулирования ситуации в Донбассе.

«Такое ощущение, что Зеленский боится выступлений по этой теме. Он не готов к ним, не готов к противоборству с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и его командой», — заключил Алексей Чепа.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.