Зеленскому придется проявить политическую волю для восстановления авиасообщения с Россией

Восстановлению авиасообщения между Украиной и Россией мешает нерешительность президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Богдан Безпалько.

Украинский лидер во время своей первой большой пресс-конференции высказался на тему отсутствия авиасообщения с Россией. По его мнению, это является странным в условиях сохранения железнодорожного сообщения.

«Считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся авиакомпании. У нас дотационными являются в принципе авиарейсы, и, честно говоря, мы можем спокойно национализировать нашу крупную авиакомпанию», — сказал Зеленский.

Зеленский признает, что отсутствие авиасообщения невыгодно для Украины и «люди должны хотеть» его возобновления. Он также сообщил, что для этого необходимо делать определенные шаги — «проводить встречи, заканчивать войну в Донбассе».

Как отмечает Богдан Безпалько, возобновлению авиасообщения России и Украины ранее мешала политическая система, выстроенная экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«В его президентство было разрушено авиасообщение между Украиной и Россией. Это в первую очередь принесло убытки самой Украине. Сейчас восстановлению авиасообщения между нашими странами мешает нерешительность Зеленского или его недостаточная воля», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог напоминает, что с территории Украины уже не раз раздавались голоса политиков и общественных деятелей с призывом запретить вообще любое сообщение с РФ.

«Безусловно, если это сообщение будет восстановлено, то это будет очень маленьким, робким шагом к улучшению отношений между нашими странами. Но пока что я на это не надеюсь, ввиду того, что из позитивных событий можно отметить только обмен удерживаемыми лицами. Больше ничего в этом багаже нет. Прекращения войны в Донбассе нет, улучшения экономических отношений нет, отмены антирусских законов на Украине нет», — сообщил собеседник ФАН.

Противники олигарха Игоря Коломойского опасаются, что бизнесмен сможет занять лакомую нишу своей авиакомпанией, отмечает эксперт. И для восстановления авиасообщения с Россией Зеленскому придется проявить политическую волю.

«Кто-то будет действовать из политических соображений, пытаясь нарастить капитал, вроде Петра Порошенко. Ему самому авиасообщение не нужно, и он будет противодействовать любым инициативам Зеленского, направленным на урегулирование отношений с Россией. Поэтому здесь очень много сторон, которые Зеленский должен учитывать, но ему придется рано или поздно проявить политическую волю», — сказал политолог.

Авиасообщение между Россией и Украиной полностью отсутствует с октября 2015 года. Инициатором его отмены стал Киев.

Зеленский провел первую большую пресс-конференцию с момента инаугурации в минувший четверг. Названное пресс-марафоном мероприятие, прошло в необычном формате: глава государства общался с журналистами на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон были аккредитованы более 300 журналистов, среди которых не было ни одного представителя российских СМИ.

По итогам мероприятия Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами. Пресс-марафон продолжался более 14 часов, за это время президент Украины ответил на более чем 500 вопросов. После пресс-конференции Зеленский признался, что отвечал на вопросы искренне, но некоторые ответы были не такие, «как кому-то хотелось бы».

Проблемы отношений с Россией в ходе общения всплывали неоднократно. Говоря о массовом отъезде украинцев на заработки в РФ, Зеленский возложил ответственность за ситуацию на руководство страны. В то же время президент Украины отметил, что власти не могут запретить своим гражданам ездить на заработки в Россию, так как «творят демократическое государство».