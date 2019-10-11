Военные силы Турции уничтожили 342 террориста во время операции в Сирии

Анкара, 11 октября. Турецкой армии удалось ликвидировать 342 террориста в ходе операции «Источник мира». Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Наши военные успешно продолжают операцию «Источник мира» в соответствии с нашими планами. На данный момент нейтрализованы 342 боевика», – передает телеканал NTV слова Акара.

Ранее телеканал опубликовал в Twitter запись с заявлением Минобороны Турции, что уже уничтожено 277 террористов.

Не обошлось без жертв и с турецкой стороны. Во время операции Турция потеряла одного военного.

«Наш боевой товарищ погиб 10 октября в ходе операции «Источник мира» при столкновениях с террористами Рабочей партии Курдистана (РПК) — Сил самообороны сирийских курдов (YPG)», — заявил министр.

Напомним, турецкие власти считают РПК террористической организацией. Конфликт между Турцией и курдами начался еще в 1984 году, когда РПК начала бороться за создание курдской автономии на юго-востоке Турции.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.