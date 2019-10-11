Украинская журналистка разнесла депутатов Рады за незнание «формулы Штайнмайера»

Киев, 11 октября. Украинская журналистка Янина Соколова жестко раскритиковала депутатов Рады за их абсолютное незнание нашумевшей «формулы Штайнмайера».

В своем шоу «Вечер с Яниной Соколовой» ведущая показала фрагмент видео, на котором Николай Тищенко, Александр Скичко и Алексей Мовчан не смогли ответить журналистам ни на один вопрос о документе.

Более того, парламентарии пытались уйти от разговора, жалуясь, что пресса их проверяет, и постоянно ссылались на президента Украины Владимира Зеленского.

Вопиющая некомпетентность представителей Рады возмутила Соколову, и она пристыдила депутатов, напомнив, что «формула Штайнмайера» сейчас является «топовой» темой для всего украинского общества.

«Не так важно, что в России думают о «формуле Штайнмайера». Страшно, что на Украине не все нардепы отстреливают, что это за уравнение, кто такой Штайнмайер, и чем он отличается от В-4–4 в Counter Strike. Как так? Вся страна гудит об этом, тысячи людей выходят на митинги, круглосуточно на всех ТВ-ресурсах эта тема обсуждается, президент записывает обращение», — с негодованием высказалась журналистка.

Соколова признала, что ранее парламентарии действительно могли не интересоваться этой темой и потому не знать о ней. Однако была поражена тем, что политики до сих пор не удосужились изучить животрепещущий для воюющей страны вопрос.

Ведущая предположила, что депутаты живут в вакууме, и обратила их внимание на то, что именно от их решений зависит будущее страны, и им необходимо владеть информацией по всем вопросам, которые потенциально его определяют.

«Вы же за это голосовать будете, определять будущее страны! Вы тут боретесь с кнопокодавством, а сами — просто биологические оболочки для нажимания кнопок! Ты же на свадьбе можешь запомнить имена всех золовок, свекрови и шуринов? Ты же минимум три конкурса с апельсинкой знаешь! Значит, не совсем дурак», — сказала Соколова, обращаясь, вероятно, к Скичко, который ранее работал в развлекательной сфере.

После Скичко ведущая «прошлась» по скандальному Тищенко, который ранее был ресторатором, и напомнила ему, что если тот был в состоянии запоминать ингредиенты для блюд и напитков, то и с документом смог бы справиться.

В конце своего гневного монолога она обратилась лично к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, призвав его повлиять на свою фракцию и хоть немного просветить ее членов о том, что происходит в стране.

«Господин президент, дайте, наконец-то, в жбан вашим миньонам, чтобы они, наконец, раздуплились!» — категорично резюмировала Соколова.

Текст так называемой «формулы Штайнмайера» был подписан в начале октября контактной группой в Минске. Документ предусматривает введение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской народных республик, а также разведение войск и прекращение огня.