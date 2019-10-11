Москва, 11 октября. Итальянский футбольный клуб «Рома» интересуется полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

По данным источника Федерального агентства новостей, итальянский клуб внимательно следит за 29-летним поляком и может заключить с ним контракт предстоящей зимой. Сообщается, что в Риме оценивают стоимость футболиста в 20 миллионов евро. При этом сам футболист не настроен менять клуб.

Крыховяк перешел в «Локомотив» летом прошлого года из ПСЖ. Прошлый сезон он выступал на правах аренды, а затем был выкуплен «железнодорожниками» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забив шесть голов и сделав три результативных передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года.

Кроме того, Крыховяк провел 66 матчей в составе сборной Польши, забив три мяча.