Губернатор ЯНАО рассказал о конкурсе «Лидеры России» на ассамблее в Исландии

Рейкьявик, 11 октября. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал участникам Ассамблеи стран Арктического круга о конкурсе «Лидеры России» – флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках крупнейшей в современной истории встречи руководителей арктических государств и регионов, которая проходит в столице Исландии Рейкьявике, глава Арктического совета Оулавюр Гримссон обратился к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с вопросом, каким образом на таком важном посту — губернатора одного из самых важных арктических регионов России — оказался такой молодой руководитель?

«Во-первых, я очень люблю свой регион. Это мой родной регион. И это определенная страсть – помочь в его развитии. Как это произошло? Это не секрет. Наш президент Владимир Путин создает новые форматы (мы называем это – социальный лифт), которые позволяют ребятам, даже самым молодым, попасть «на вид», — рассказал Артюхов.

Глава ЯНАО отметил, что «Лидеры России» — это многоуровневый конкурс, который раскрывает потенциал. И уже несколько губернаторов, несколько ведущих федеральных руководителей благодаря своему желанию и определенным умениям делают стремительную карьеру.

«Как всегда, ответ сложен, но сочетание любви к тому делу, которым ты занимаешься и тем возможностям, которые предоставляются в России, позволили произойти этому. У нас, действительно, страна огромных возможностей!» — отметил Дмитрий Артюхов.

На сегодняшний день более 150 финалистов, полуфиналистов и победителей «Лидеров России» получили приглашения и перешли на руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и госкорпорациях. Среди них два губернатора и четыре заместителя федеральных министров.

Выступая с докладом на ежегодной Ассамблее стран Арктического круга, глава Ямала представил планы округа по развитию производств по добыче газа, экологические программы по восстановлению водного биоразнообразия и очистке от мусора северных островов — Белого и Вилькицкого. Также Дмитрий Артюхов предложил участникам форума объединить усилия для изучения изменения состояния многолетних мерзлых пород, чтобы выработать коллективную стратегию по ведению хозяйственной деятельности в Арктике в условиях наметившихся изменений климата в северных территориях. Кроме того, губернатор ЯНАО рассказал об основных направлениях работы региона по защите интересов коренных и малочисленных народов Севера и представил заявку Ямала на проведение Арктических зимних игр в 2026 году.

В ежегодной Ассамблее стран Арктического круга принимают участие 60 государств и более двух тысяч делегатов, в том числе, из арктических регионов России. Всего в рамках форума проходит 180 различных дискуссий. Ямало-Ненецкий автономный округ принимает участие в этом мероприятии уже в третий раз; в частности, в 2016 году с докладом в Исландии выступал губернатор региона.

4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус». 8 октября организаторы и наставники конкурса рассказали на пресс-конференции о нововведениях в 2019-2020 гг.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.