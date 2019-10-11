Брошенная Ивановым Лолита нашла нового 18-летнего фаворита

Москва, 11 октября. Российская певица Лолита Милявская пришла в восторг от 18-летнего участника конкурса «Нового Радио» Никиты Кунова. Она стала одним из экспертов музыкального состязания. Молодой исполнитель из Республики Чувашия покорил ее сердце песней «Ты моя».

«С первой ноты — это секс! Женская аудитория будет его хотеть. Притом, что он может быть не мачо, убивающий всех наповал», — подчеркнула Милявская.

Лолита после развода нашла нового 18-летнего фаворита. Как уточнила исполнительница, если она была «неудовлетворенной женщиной, то уже сегодня бы искала его телефон». Как пишет «Дни.ру», она добавила, что «парень делает секс голосом».

Милявская прожила в браке с тренером Дмитрием Ивановым, который на 12 лет ее младше, почти 10 лет. Летом 2019 года стало известно, что пара расстается. Милявская рассказала, что тяжело переживала развод с мужем. Она надеялась все еще «склеить разбитую чашку» семейного счастья. При этом через два месяца она похорошела и стала стройнее. Лолита рассказала, что готова к новым отношениям.

Кроме того, в социальной сети она показала необычный подарок. На кадрах Милявская стоит в худи, на котором изображено подтянутое голое тело. Если не присматриваться к картинке, кажется, что Милявская стоит в одном белье. Как объяснила певица, она сейчас выглядит практически как на рисунке. Исполнительница рассказала, что восстановиться ей помогли проверенные доктора.

Как писала «Газета.ru», певица Наталья Штурм прокомментировала пятый развод певицы Лолиты Милявской.