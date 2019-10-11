Суд поставил точку в имущественном споре родственников Началовой и финансистов

Москва, 11 октября. В Никулинском районном суде города Москвы стало известно, кто унаследовал имущество и долги певицы Юлии Началовой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители ООО «Весенние инвестиции», требовавшие 25 миллионов рублей, которые якобы не заплатил бывший муж Началовой хоккеист Александр Фролов за приобретенную им долю в праве собственности на квартиру, объявили об отказе от исковых требований. Судья Елена Кузнецова приняла отказ от иска и прекратила производство по делу, поставив точку в этом громком деле.

При рассмотрении второго дела — иска Фролова к «Весенним инвестициям» и Началовой о признании недействительным договора цессии, заключенного между ответчиками, управляющий партнер юридической фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Антон Малинин, представляющий интересы экс-супруга певицы в суде, также сделал заявление об отказе иска. Он мотивировал это тем, что, поскольку факты нарушения территориальной подсудности спора и злоупотребления правом при обращении в суд были установлены Нижегородским областным судом, а само дело передано в Никулинский районный суд Москвы, то необходимость в защите нарушенных прав Фролова отпала.

«Судья Никулинского районного суда также приняла отказ от иска и прекратила производство по этому делу», — рассказал Малинин.

Напомним, более трех лет Началова не оспаривала договор купли-продажи квартиры, не заявляла к Фролову каких-либо претензий. Более того, сама певица отказалась от первоначального иска. Малинин убежден: все это свидетельствует о том, что Началова осознавала суть заключенного договора, а также суть выдаваемой расписки в получении 20 миллионов рублей от Фролова за оплату доли в праве собственности на квартиру.

И лишь три года спустя Началова передала якобы имеющиеся у нее права требования «Весенним инвестициям», для того чтобы вывести подсудность в Нижний Новгород. ФАН уже неоднократно писало о том, каковы были последствия данного иска для Нижегородского районного суда, а сам иск в итоге был передан в Никулинский суд Москвы.

Напомним, Началова скончалась 16 марта от сепсиса, развившегося в результате небольшой раны на ноге. Певица похоронена на Троекуровском кладбище. Суд поставил точку в имущественном споре родственников Началовой и финансистов. Наследниками звезды стали ее родители и дочь от брака с футболистом Евгением Алдониным.