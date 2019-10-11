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Михайлов назвал причину блокировки аккаунта в поддержку Заворотнюк

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Михайлов назвал причину блокировки аккаунта в поддержку Заворотнюк

Москва, 11 октября. Аккаунт в социальной сети Instagram, созданный фанатами в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, заблокировали, рассказал заслуженный артист РФ Стас Михайлов.

Исполнитель назвал причину блокировки. По его словам, высокая активность пользователей на странице показалась социальной сети подозрительной.

«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!» — написал он в Instagram Stories.

Как отмечает «Царьград», страницу в настоящее время пытаются восстановить. Певец призвал поклонников Заворотнюк не расстраиваться и поблагодарил всех за «добрые и открытые сердца».

Михайлов назвал причину блокировки аккаунта в поддержку Заворотнюк

Напомним, у Заворотнюк, как сообщали СМИ, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Родные еще не подтвердили эту информацию, они не выступали с заявлениями насчет состояния артистки.

Слухи о тяжелом заболевании появились на фоне исчезновения артистки с публичных мероприятий. СМИ предположили также, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Со словами поддержки в адрес актрисы и ее семьи выступили многие ее коллеги по цеху. К примеру, продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с RT, призвал молиться за то, чтобы Заворотнюк «выкарабкалась из этой ситуации».

Тем временем работники Анкудиновского кладбища в Московской области вынуждены были усилить охрану могил родственников актрисы из-за пристального внимания журналистов.

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Источник: Instagram
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