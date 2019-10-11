Политолог указал на отсутствие у Зеленского стратегии по Донбассу

Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за мир в Донбассе, однако отказывается идти на компромисс, заявил политолог Владимир Брутер.

Брутер оценил пресс-конференцию Зеленского. Политолог указал на большое количество противоречий, всплывшие по ходу разговора президента со СМИ, который по продолжительности побил все рекорды. Основной парадокс состоит в том, что президент Украины «хочет мира на Донбассе, но не хочет для этого идти на уступки», указал эксперт.

Он также обратил внимание, что у Зеленского просто нет никакой стратегии по Донбассу. Обсуждая следующую встречу в «нормандском формате», он заявил, что Германия будет давить на Россию. По мнению Брутера, это высказывание подтверждает, что у Зеленского нет ни тактики, ни стратегии, как решить вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке.

«Он мечтает, что эти вопросы кто-то решит за него», — приводит слова политолога Infox.

Автор телеграм-канал «Мейстер» убежден, что пресс-конференция была задумана лишь для рекорда.

«Владимир Зеленский очень много о себе рассказал. Раскрыл, вульгарно выражаясь, подсознание, — считает он. — И кое-что в его бессознательном имеет политическое значение».

По мнению автора канала, президент Украины убежден, что его страна якобы чрезвычайно обаятельна и привлекательна и все регионы хотят присоединиться к ней.

«Что в реальности Украина обладает всем неповторимым очарованием тухлой селедки — ему в голову не приходит, — заключает он. — Ну и пока он так думает, нам вряд ли стоит ожидать прогресса хоть в чем-то, связанном у нас с Украиной».

Напомним, в 2014 году некоторые регионы Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская Народные Республики — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. С начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли минимум 13 тысяч человек, свидетельствуют данные ООН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытка Зеленского развести противоборствующие силы в Донбассе не удалась, передает «Газета.ru».