Малькевич призвал «по-взрослому» штрафовать Facebook за нарушение законов РФ

Москва, 11 октября. Власти РФ должны штрафовать Facebook за несоблюдение российского законодательства. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Малькевич отметил, что русофобская политика социальной сети Facebook приобретает абсурдный характер. Администрация Facebook заблокировала учетную запись российского военкора Анны Долгаревой. Причиной блокировки стала публикация стихотворения, посвященного ее погибшему мужу Андрею Куцкому, который служил снайпером в рядах Народной милиции ДНР. При этом ранее администрация Facebook блокировала аккаунт журналистки за стихи, посвященные погибшему главе ДНР Александру Захарченко.

Малькевич напомнил, что администрация Facebook предпочитает закрывать глаза на «людоедские» публикации украинского журналиста Олега Радика, который предлагал лишить жителей Донбасса пенсий. Кроме того, модераторы Facebook не реагировали на угрозы украинского военнослужащего Саши Рудика, который обещал убить Долгареву.

По мнению Малькевича власти России должны «по-взрослому» штрафовать Facebook за несоблюдение российских законов.

«Считаю, что мы должны начать штрафовать Facebook «по-взрослому» за несоблюдение законов нашей страны. Причем это не должны быть смешные штрафы по три тысячи рублей — для галочки», — говорится в заявлении Малькевича, опубликованном на сайте Общественной палаты РФ.

Он также напомнил, что в начале октября власти Турции оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов за нарушение законов о защите личной информации. В январе власти Франции оштрафовали интернет-гиганта Google на 50 миллионов евро за нарушение Европейского регламента о защите данных. Кроме того, в сентябре 2019 года компания Google согласилась выплатить штраф в размере 500 миллионов евро для прекращения дела о неуплате налогов во Франции, еще 465 миллионов евро компания выплатит французским налоговым органам в качестве дополнительного налога.

«Таким образом, все наши штрафы для таких компаний выглядят просто смешно», — отмечает Малькевич.

По его мнению, необходимо запретить российским юридическим лицам размещать рекламу на Facebook, а также в сервисах Google. Данная мера вынудит американские интернет-корпорации исполнять российское законодательство. В ближайшее время Малькевич намерен обратиться с соответствующими предложениями в Госдуму.

Стоит отметить, что в апреля 2018 года компания Facebook без каких-либо оснований удалила страницу Федерального агентства новостей, а также страницы ряда других российских СМИ из социальных сетей Facebook и Instagram. При этом администрация Facebook нарушила не только собственные правила, запрещающие цензуру по политическим мотивам, но и законы РФ, которые также запрещают цензуру легального контента. Федеральное агентство новостей обратилось в американский суд с иском к компании Facebook за необоснованную блокировку своего аккаунта. Судебное дело слушается на территории США, в Калифорнийском суде.