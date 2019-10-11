«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж «клубной» версии Lada

Москва, 11 октября. Компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж в России новой лимитированной серии Lada #CLUB, которая получила оригинальные элементы дизайна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы автомобильного производителя.

«АвтоВАЗ» объявила о старте продаж «клубной» версии Lada. Как уточнили специалисты, «клубная» Lada — это седан и лифтбэк Granta, а также компактный кроссовер XRAY и универсал Largus. Они выполнены в комплектации Comfort, но с элементами топ-версий Luxe.

Цена на машину в кузове седан начинается с 543,9 тысячи рублей, а на лифтбэк — с 558,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запускает производство Lada Vesta с вариатором. Отмечается, что новые автомобили являются частью стратегии бренда по расширению модельного ряда. В компании добавили, что бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco уже давно используется на автомобилях альянса Renault-Nissan. Кроме того, с 2019 года такие трансмиссии предлагаются покупателям на Lada Xray Cross.

Напомним, Lada Vesta получила новые бюджетные комплектации. Седан Vesta Standard, а также кросс-универсал Vesta SW стали доступнее на сумму от 20 до 51 тысячи рублей.

Standard в новой комплектации оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра. Автомобиль оборудован механической коробкой передач и системой курсовой устойчивости ESC, которая обладает функцией антипробуксовки. Присутствует обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности. Стоимость базовой версии составляет 594,9 тысячи рублей.

Vesta SW в модификации Classic имеет бензиновую силовую установку объемом 1,6 литра. Автомобиль оснащен двумя фронтальными подушками безопасности, дисковыми тормозами, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и ESC. Также машина оборудована кондиционером. Стоимость автомобиля начинается от 676,9 тысячи рублей.

Как писала «Газета.ru», компания прекратит поставки машин в Европу.