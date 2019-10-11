МИД РФ призвал не допустить дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии

Москва, 11 октября. Москва призывает не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии и прекратить страдания гражданского населения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что последние дни отличились «опасным нарастанием напряженности в районе сирийско-турецкой границы».

Вооруженные столкновения, которые произошли в приграничной полосе, вызвали у российской стороны серьезную обеспокоенность.

В связи с этим российский МИД представил комментарий с просьбой о недопущении дальнейшей эскалации напряженности.

«Считаем важным не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке и исключить страдания гражданского населения. В этой связи призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги, в полной мере уважая суверенитет, единство и территориальную целостность САР», — заявили в МИД РФ.

В ведомстве также указали на то, что в курдских группировках и в турецкой армии есть убитые и раненые, и обратили внимание, что многие мирные жители из-за столкновений были вынуждены покинуть свои дома и переместиться вглубь территории Сирии.

В Москве отметили, что не ставят под сомнение объективно существующую необходимость борьбы с террористами и обеспечение безопасности Турции и всех стран региона от нападений.

Однако уверены, что обеспечить мир и стабильность «на этой части суверенной сирийской земли» может только результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами, которые являются неотъемлемой составляющей сирийского общества.

Российский МИД подтвердил готовность РФ содействовать такому диалогу так же, как и шагам по нормализации отношений между странами региона.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких вооруженных сил в Сирии под названием «Источник мира». Он объяснил, что операция направлена против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 с целью уничтожения террористической угрозы на южных границах Турции и установления в регионе мира. Эрдоган подчеркнул, что создание безопасной зоны на турецко-сирийской границе позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.