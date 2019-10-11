Трехэтажная ветеринарная клиника появится в Севастополе

Севастополь, 11 октября. В Севастополе откроется новая ветеринарная лечебница. Здание обещают достроить к декабрю следующего года.

На возведение трехэтажного комплекса государственной ветлечебницы выделено 120 миллионов рублей. Строительством займется подрядчик из Грозного.

Здание общей площадью 1300 кв. м подрядчик обещает сдать к декабрю 2020 года. Оно будет располагаться по адресу: ул. Могилевская, 16.

Ветеринарная клиника будет оснащена новыми медицинскими аппаратами. Среди них аппарат УЗИ, переносной электрокардиограф, рентген. Кроме того, появится аптека для животных, сообщает ForPost.

По словам, Марии Литовко, заместителя губернатора Севастополя, в данный момент строительство укладывается в сроки. Она уверена, что к концу следующего года специалисты смогут начать работу в новой лечебнице.