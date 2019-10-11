Глава Минпромторга сообщил о высоком спросе на автомобили Aurus

Москва, 11 октября. Свыше 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus. О выском спросе на машины сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, активные продажи авто начнутся в 2021 году.

«Мы собрали большой объем предварительных заказов, их уже более 600», — сказал министр.

Мантуров уточнил, что в следующем году планируется продать около 50 автомобилей отечественного бренда.

Как отмечает «РИАМО», Aurus является первой российской маркой автомобилей премиум-класса. Над проектом трудятся специалисты конструкторского бюро НАМИ по заказу Минпромторга РФ. Название бренда образовано за счет слияния частей слов Aurum (золото) и Russia (Россия).

Первый салон продаж автомобилей Aurus открылся в «Москва-Сити» в августе этого года. Классический седан этой марки можно приобрести за 18 миллионов рублей. При этом автомобиль будет базовой комплектации. Марка производит не только седаны, но также и лимузины, внедорожники, минивэны премиум-класса.

Отметим, что в июне руководитель ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора ООО «Аурус», курирующего продвижение отечественного автомобиля Aurus.

В пятницу президент России Владимир Путин обсудил поставки машин отечественного бренда на встрече с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.