Саратовский волонтер рассказал, как удалось найти тело убитой 9-летней девочки

Саратов, 11 октября. Участвовавший в поисках пропавшей в Саратове девятилетней девочки волонтер рассказал, как удалось найти тело ребенка.

По словам волонтера, подозреваемый в убийстве девочки Михаил Т. изначально спокойно общался с поисковиками и полицейскими. Мужчина даже показал им свой гараж, где ничего подозрительно найти не удалось.

Однако позже стало известно, что из его гаража есть лазы в соседние, в которые невозможно попасть с внешней стороны. С улицы помещения кажутся заброшенными, а их двери давно загородили деревья.

«Из его гаража во второй был лаз, из второго — в третий, — приводит слова волонтера Telegram-канал Mash. — И вот в этом третьем гараже, в котором она [тело девочки] лежала, его даже не вскрывали, потому что его двери все заросли деревьями».

Как уточнил мужчина, который занимался поиском пропавшего ребенка, выяснить, где находится труп, удалось с помощью «нестандартных» разговоров с владельцем гаража.

В настоящее время к гаражам, где была убита девочка, горожане приносят множество игрушек и цветов. Ранее на месте преступления был проведен массовый митинг: возмущенные преступлением жители Саратова требовали расправы над убийцей ребенка.

Напомним, девятилетняя школьница пропала 9 октября. Через сутки поисков был обнаружен труп ребенка. Задержанный по подозрению в убийстве Михаил Т. 1984 года рождения вину признал. Как оказалось, мужчина был ранее судим.

Ранее эксперты установили, что девочка погибла от удушья.