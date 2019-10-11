Российские спортсмены-стрелки получили долгожданных «Соратников»

XVI Московская международная выставка «Arms & Hunting 2019» открылась 10 октября в Гостином дворе. Сокращение площади «Оружия и Охоты-2019», по сравнению с выставками предыдущих лет, сделало более заметными ее новые экспонаты.

Особым вниманием посетителей пользовался стенд с надписью «Соратник. Сделано в России». Удивляться этому не стоит. Именно здесь, на стенде D62, демонстрировалась самая настоящая сенсация — доведенные до стадии запуска в серийное производство спортивные пистолеты семейства «Соратник».

В том, почему это стало сенсацией, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках импортозамещения

По объективным причинам производство отечественного спортивного стрелкового оружия после 1991 года, мягко говоря, испытало спад. В итоге российские стрелки-спортсмены были вынуждены пользоваться оружием почти исключительно иностранного производства. К 2014 году, когда Запад инициировал антироссийские санкции, это стало уже даже не привычкой, а традицией.

Российские спортивные школы, стрелковые клубы и до 2014 года испытывали трудности с получением спортивного стрелкового оружия, поскольку отечественного не было, а иностранное, с учетом иностранного же ЗИПа, стоило очень дорого. После введения антироссийских санкций эти трудности кратно увеличились.

России пришлось задуматься об импортозамещении. В рамках этой политики стартовала программа по реанимации российского производства спортивного стрелкового оружия и боеприпасов к нему. К реализации программы подключились: правительство России, министерство спорта, предприятия ОПК, а главное — энтузиасты-частники. Именно благодаря последним возникло российское опытно-внедренческое предприятие «Русские оружейные системы и технологии» (РОСТ), взявшееся за создание современных российских спортивных пистолетов семейства «Соратник».

Заимствования удачных конструкторских находок и доработка уже проверенных схем давно стали неотъемлемой частью создания любого работоспособного изделия. Нет ничего удивительного в том, что удачная конструкция оружия может жить очень долго — взять хотя бы автомат Калашникова. Принятая на вооружение Советской армии еще в конце 1940-х годов конструкция и поныне благополучно продолжает свою службу по всему миру в виде бесчисленных клонов и обновленных образцов, созданных на основе предыдущих, которые, конечно же, были созданы на основе… Ну, вы поняли.

История пистолета CZ 75 чем-то похожа на эту автоматную одиссею. Разработанный в 1975-м в Чехословакии 9-мм CZ 75 обладал на редкость удачной конструкцией и отменной эргономикой. Но даже эти отличные ТТХ не устраивали стрелков-спортсменов, поэтому для них разработали специальный спортивный вариант «семьдесят пятого» — CZ 75 SP-01 Shadow.

Новый пистолет был будто специально создан для новой стрелковой дисциплины — практической стрельбы. По мере стремительного роста ее популярности росла и востребованность CZ 75 SP-01 Shadow. В России, тоже не избежавшей «эпидемии» практической стрельбы, пистолет получил прозвище «Чижик». За пределами Чехии на платформе CZ 75 под названиями Sphinx и Tanfoglio создали собственные спортивные пистолеты швейцарцы и итальянцы.

Какое все это имеет отношение к нашей истории? Самое непосредственное! В целях экономии сил и средств сотрудники РОСТа решили не изобретать велосипед, а использовать в качестве базы для своих пистолетов проверенные временем конструкции.

Первые результаты их работы публика увидела на выставке «Arms & Hunting 2016», где под брендом «Соратник» появились макеты двух спортивных пистолетов — 9-мм СП-9 и 5,6-мм СП-15. Базой для СП-9 послужила платформа уже известного нам «Чижика». СП-15 же был создан на основе лучшего отечественного спортивного пистолета для пулевой стрельбы ИЖ-ХР-30, разработанного выдающимися советскими конструкторами Владимиром Разореновым и Ефимом Хайдуровым, но давно снятого с производства.

Представители РОСТа сообщили, что запуск новых спортивных пистолетов в серию возможен уже с середины 2017 года. Одновременно должна была состояться полная локализация производства «Соратников» в России.

Но, как говорится, гладко было на бумаге… Путь «Соратников» от демонстрации макетов до запуска уже стреляющих пистолетов в серию занял куда больше времени, чем первоначально ожидалось. Вызвано это было не столько необходимостью технической доработки пистолетов, сколько затяжным преодолением стоп-факторов в области существующей «нормативки».

К цели — несмотря ни на что

На «Arms & Hunting 2017» «Соратники» не появились, что дало почву для слухов о том, что парни из РОСТа сдались и свернули работу. Но уже выставка следующего года доказала, что «Русские оружейные системы и технологии» продолжают идти к намеченной цели, несмотря ни на что. На «Arms & Hunting 2018» РОСТ «выкатил» не только значительно доработанные макеты СП-9 и СП-15, но и пару новых изделий — 9-мм СП-9 Open Division и 4,5-мм пневматический спортивный револьвер СР-12.

Как следует из названия, первая новинка представляла собой «девятку», адаптированную под требования открытого класса — самого престижного, технологичного и дорогостоящего класса спортивных пистолетов. СП-9 Open Division получил удлиненный матчевый ствол, дульный компенсатор, магвел, кронштейн для установки коллиматорного прицела, новый спусковой крючок и регулируемый ударно-спусковой механизм.

СР-12 являлся пневматической версией известного револьвера Хайдурова ТОЗ-49. «Двенадцатый» позиционировался как оружие для тренировки упражнения «пистолет-револьвер центрального боя» в условиях пневматического тира с дистанцией стрельбы 10 метров.

Демонстрация новинок сопровождалась информацией о том, что работы над «Соратниками» находятся на финишной прямой. Мол, еще немного, еще чуть-чуть, и РОСТ будет готов начать серийное производство своих «Соратников». Как показали последующие события, это «чуть-чуть» растянулось на целый год. Честь и хвала сотрудникам предприятия, что при этом они не пали духом и не опустили руки.

4 октября 2019 года ОВП «РОСТ» наконец-то получило сертификат на «Соратник» СП-9. К этому моменту производство новых спортивных пистолетов было полностью локализовано в России. А на днях главный тренер национальной сборной России по практической стрельбе Алексей Рагозин сделал первый выстрел из уже официально «разрешенного» СП-9.

Все хорошо, что хорошо кончается: изготовленные в России «Соратники» получили путевку в жизнь! Это была настоящая сенсация.

На «Arms & Hunting 2019» РОСТ впервые привез уже не макеты, а вполне законченные изделия: доработанные СП-15 и СП-9 и новинку «Соратник. Модель М». Новинка представляет собой результат модернизации 4,5-мм пневматического спортивного пистолета ИЖ-46/MP-46M, при которой старый компрессионный пистолет превращается в современный спортивный РСР-пистолет, сохраняющий преимущества ударно-спускового механизма ИЖ-46/MP-46M. По словам разработчиков, «Модель М» поможет изрядно сэкономить бюджет спортивным школам и даст вторую жизнь старичкам «сорок шестым».

Стенд с надписью «Соратник. Сделано в России» стал настоящим местом паломничества членов стрелкового сообщества. Здесь можно было увидеть Олимпийского чемпиона 2004 года, пятикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта России Михаила Неструева. Познакомиться с «Соратниками» приходил четырехкратный Олимпийский чемпион, серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле и одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР Александр Тихонов.

Словом, вклиниться в этот «парад знаменитостей» и побеседовать с представителями РОСТа было непросто. Но корреспонденту ФАН это удалось.

Настоящая «рабочая лошадка»

На вопросы Федерального агентства новостей ответил руководитель направления пистолетов «Соратник» Максим Буров.

— Максим, на 10 октября «Соратники» получили всю необходимую документацию для начала их серийного производства?

— Да, мы это сделали! У нас есть лицензия на производство и ремонт пистолетов, а также мы имеем разрешение на продажу нашей продукции юридическим лицам.

— Можно ли считать вас первыми частниками в современной России, сделавшими свои спортивные пистолеты?

— Если буквально придерживаться вашей формулировки, то нет, тут мы не первые. Мы — первое частное предприятие в России, которое спроектировало и изготовило на уровне самых высоких мировых стандартов спортивный пистолет для массового пользователя, настоящую «рабочую лошадку». И мы готовы выпускать этот пистолет крупными сериями.

— Вы сейчас говорите о своем флагманском изделии — клоне «Чижика»?

— Я говорю о 9-мм СП-9. Можно его, конечно, считать клоном CZ 75 SP-01 Shadow, но следует учитывать, что он от «чеха» сильно отличается.

— Чем отличается?

— Например, наша «девятка» в своем конечном варианте имеет не литую, как у «Чижика», а цельнофрезерованную рамку. Это серьезно повышает ее прочностные характеристики. В нашем пистолете используется другая система запирания — как на «Глоке». У СП-9 есть площадка на затворе под установку коллиматорного прицела. Для лучшего центрирования ствола мы использовали в «девятке» бушинг, как у пистолетов платформы 1911. При этом по запасным частям, прицельным приспособлениям, магазинам, кобурам и ряду иных элементов СП-9 унифицирован с CZ 75 SP-01 Shadow.

— С точки зрения афтермаркета, это замечательно.

— Приобретая у нас пистолет, покупатель получает не только спортивное оружие, не только возможность любого технически допустимого тюнинга этого оружия, но и, что весьма немаловажно, возможность сервисного обслуживания пистолета у нас же. Вся номенклатура деталей пистолетов «Соратник» изготавливается в России. Поэтому втридорога заказывать запчасти за границей в случае какой-то поломки и потом долго ждать их доставки не придется.

Спортсменам и стрелковым клубам

— Стволы у ваших пистолетов тоже наши?

— Да, частично это продукция Lobaev Hummer Barrels, частично — Alfa Precision.

— Чешские CZ 75 SP-01 Shadow сейчас на сайте известного московского стрелкового клуба продаются за 135 тысяч рублей. Сколько будет стоить в базовой комплектации СП-9?

— Полагаю, на первых порах — в районе 100 тысяч рублей. При этом напомню, что наш пистолет имеет опции, отсутствующие у «Чижика». СП-9 сделан в России, его сервисное обслуживание тоже налажено в РФ, ну и, конечно, чем крупнее заказанная у нас партия СП-9, тем ниже стоимость пистолета.

— Сейчас, насколько я понимаю, вы изготавливаете стартовую партию «девяток». Сколько их в ней будет?

— 50 штук. Последующие стандартные партии будут уже по 300 штук.

— Кому достанется стартовая партия?

— Спортсменам и стрелковым клубам. Пусть обкатают наше изделие как следует. С нетерпением ждем отзывов.

— Не боитесь, что при этом вылезут «косяки»?

— Наоборот, предоставление отзывов является одним из условий сотрудничества. Это позволит оперативно устранить выявленные недостатки перед запуском пистолета в крупносерийное производство. Мы максимально открыты для сотрудничества и готовы принять любые рекламации и устранить их причины.

— «Чижики» являются излюбленными пистолетами отечественных стрелков-практиков. Есть надежда, что со временем ваши «девятки» потеснят их в стрелковых клубах Москвы, а затем и во всей России?

— Собственно, это не надежда, а наша цель, над достижением которой мы работаем.

— Допускаете, что появятся заказы на вашу продукцию из-за рубежа?

— Не просто допускаем, а уверены, что такие заказы будут.

— Сколько времени «Соратники» будут демонстрироваться в Гостином дворе?

— Вплоть до закрытия выставки в 16:00 13 октября.