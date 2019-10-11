Курды используют заключенных боевиков ИГ как козырь против Турции – эксперт

Вашингтон обратил внимание, что на территории Сирии, где идет операция турецких войск, в тюрьмах множество террористов. Чем опасна ситуация, когда в местах, где содержатся опасные преступники, все внимание сосредоточено на вооруженном противодействии политических оппонентов, и как это может сыграть на руку курдам — выяснило Федеральное агентство новостей.

Тюрьмы кишат боевиками ИГ

Анкара продолжает операцию «Источник мира» против курдско-арабских формирований на территории Сирии близ турецкой границы. США заявили, что их беспокоит высокая концентрация боевиков, содержащихся в тюрьмах в этом районе.

Напомним, Турция заявила США о намерении продвинуться на 30 километров вглубь сирийской территории в рамках операции. В Госдепе США отметили, что на этой территории множество тюрем, в которых отбывают заключение боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Дело в том, что в таких тюрьмах сидят не только террористы, но и нарушители закона, получившие срок, к примеру, за кражу. Такие места лишения свободы традиционно считаются рассадниками террористической идеологии. И находятся теперь эти места в районе боевых действий. Востоковед и публицист Андрей Онтиков в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что беспокойство США вполне понятно.

«Есть возможность, что боевики при тех или иных обстоятельствах разбегутся из этих тюрем, это будет иметь последствия как для Сирии, так и для всего мира. Хочется надеяться, что Турция будет действовать аккуратно и будет привержена борьбе с ИГИЛ», – сказал специалист.

США перекладывают ответственность на Турцию

Онтиков напомнил, что в конце 2018 года, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести свои войска из Сирии, курды выступили практически с угрозой, заявив, что в таком случае не смогут обеспечивать надежную охрану боевиков ИГ, находящихся в их руках – в тюрьмах на сирийской территории. Курды тогда говорили о том, что этих заключенных они в худшем случае будут вынуждены отпустить. В нынешней ситуации таких заявлений пока нет, отметил эксперт.

«Естественно, США выражают озабоченность. Обратите внимание на интересные заявления со стороны американцев о том, что теперь именно Турция несет ответственность за борьбу с ИГИЛ на этих территориях. На мой взгляд, это немного лицемерный подход со стороны американцев», – заметил собеседник Федерального агентства новостей.

Пленные террористы – козырь курдов

Эксперт считает, что курды вполне могут вернуться к обсуждению проблемы обеспечения охраны находящихся в сирийских тюрьмах террористов ИГ. Собеседник Федерального агентства новостей назвал этот фактор очень значимым, проблему широко обсуждают в арабских СМИ. Тем более что это чуть ли не единственный для курдов эффективный метод воздействия на Турцию. По словам Андрея Онтикова, курды не в состоянии противостоять Турции в военном плане, так как мощь турецких войск превосходит ресурсы курдов численностью и боеспособностью.

«Не исключаю того, что этот фактор ИГИЛ, боевиков, находящихся в тюрьмах, может быть использован курдами как одна из карт против Турции, против операции, которую проводит Анкара. Это один из немногих козырей в этом противостоянии, которые есть в руках курдов на настоящий момент», – отметил востоковед.

Почему Анкаре не страшны угрозы санкций?

По мнению публициста Андрея Онтикова, вряд ли отношения США и Турции изменятся в худшую сторону на фоне проводимой Турцией операции на сирийской территории. США сейчас заинтересованы в налаживании отношений с Анкарой, так как видят ее сближение с Москвой. Эксперт напомнил, что Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на то, что США грозили Анкаре вводом санкций в случае, если турецкое руководство решится на эту сделку. По мнению Андрея Онтикова, Вашингтон сегодня совершает попытку преодолеть негатив, который в последнее время присутствует в отношениях между США и Турцией.

«Несмотря на заявления, попытки некоторых сенаторов, конгрессменов инициировать введение санкций и в отношении Турции, я вижу, что американцы и конкретно президент Дональд Трамп фактически дал зеленый свет этой турецкой операции. Одно из возможных объяснений: американцы, Дональд Трамп оказались в таком неприятном положении в Сирии, когда пришлось выбирать между двумя союзниками, которые друг друга ненавидят, курдами и Турцией. Вводить санкции против Турции за покупку С-400? Санкционная политика не работает. Можно нанести вред экономике, можно ухудшить положение, но это не приводит к желаемому результату», – обрисовал ситуацию специалист.

1 Организация запрещена на территории РФ.