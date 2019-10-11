Минюст РФ уведомил ФБК о включении в список иностранных агентов

Москва, 11 октября. Министерство юстиции РФ направило в так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального уведомление о включении организации в список НКО, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» 9 октября включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, о чем уведомлена в установленный действующим законодательством срок», — подчеркнули в министерстве.

Ранее директор фонда Навального Иван Жданов заявлял, что юристы ФБК якобы не получили от Минюста уведомление о включении организации в реестр иноагентов. Он также утверждает, что фонд якобы финансируется только российскими гражданами, поэтому ФБК намерен обжаловать решение Минюста.

В министерстве подчеркнули, что фонд Навального был включен в реестр иноагентов на основании федерального закона «О некоммерческих организациях». Главное управление Минюста России по Москве вело контроль за деятельностью ФБК и выявило в организации несколько признаков иностранного агента. Например, фонд Навального занимался политической деятельностью, а в 2019 году получил 140 тысяч рублей в рублевом эквиваленте из других стран. Были зарегистрированы два заграничных перевода на счета ФБК — из США и Испании. Как сообщается на сайте Минюста РФ, деньги на счет организации перевели американская компания Star-Doors.сom LLC и испанский подданный Roberto Fabio Monda Cardenas. При этом, согласно журналистским расследованиям, фонд Навального получал финансирование и из других стран.

В соответствии с российским законодательством, НКО, включенные в список иноагентов, раз в полгода должны представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, раз в квартал — документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, а также ежегодно проходить аудиторское заключение. Кроме того, при публикации материалов в СМИ и Интернете такие организации должны помечать, что имеют статус иностранного агента. За уклонение от этих обязанностей подобным организациям и их сотрудникам грозят штраф или уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двух лет.

Отметим, что ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование «Анатомия протеста 2019», касающееся вмешательства в российские выборы. Выяснилось, что работников ФБК, стоящих за организацией массовых беспорядков, состоявшихся в Москве летом 2019 года, инструктировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон, проводивший специальные тренинги. Данные, собранные ФАН, были переданы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Напомним, что в начале осени в штабах Навального по всей России прошли обыски в ходе следственных мероприятий в рамках уголовного дела по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Постановление об обысках утвердил 4 сентября Басманный суд Москвы, пишет Infox.ru.

По версии правоохранителей, сотрудники фонда Навального с января 2016 года по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Для этого они вносили финансовые средства через банкоматы на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений. После этого деньги перечислялись на счета ФБК.