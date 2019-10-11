Советский космонавт Джанибеков назвал тяжелой утратой смерть Алексея Леонова

Летчик-космонавт, дважды герой Советского союза Владимир Джанибеков заявил, что из жизни ушел легендарный человек Алексей Леонов.

Ранее стало известно, что в Москве на 86 году жизни скончался первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Об этом сообщила его помощница Наталья Филимонова.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала Филимонова в интервью ТАСС.

В свою очередь летчик-космонавт, дважды герой Советского союза Владимир Джанибеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сегодня мир потерял удивительного человека.

«Это очень тяжелая утрата для всего мира, потому что Алексей Архипович был очень светлым, интересным со всех точек зрения человеком. Это профессиональный космонавт, отличный художник, в общем удивительная и творческая личность. Он был очень требовательным буквально ко всем аспектам нашей жизни – был прекрасным командиром, прекрасным товарищем, очень большая умница в установлении международных контактов, особенно с американскими астронавтами. Он стоял у истоков создания ассоциации участников космических полетов, а это очень достойная международная организация. Очень-очень много сделал как для отрасли, так и для всей страны. Очень грустно, ведь сегодня ушла из жизни легенда», — сказал Владимир Джанибеков.

По словам Филимоновой, прощание и похороны легендарного космонавта состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище города Мытищи. Напомним, в марте 1965 года Алексей Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.