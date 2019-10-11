Установлена причина смерти убитой в Саратове девочки

Москва, 11 октября. Девятилетняя девочка в Саратове погибла от удушения, сообщили источники в экстренных службах.

На теле убитого ребенка были выявлены кровоподтеки и борозды. Как предполагают источники Life Shot, девочку как будто обвили шнуром.

Собеседник Федерального агентства новостей подтвердил информацию, что школьница погибла от удушения. Официально причина ее смерти обозначена как механическая асфиксия, уточнили источники агентства.

Слухи о том, что убийца изнасиловал свою жертву, медицинская экспертиза не подтвердила.

Напомним, девочка пропала в Саратове 9 ноября. В ее поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт», местные жители. Ребенок был найден мертвым: страшная находка была сделана через день в гаражах в районе Сельхозинститута. Как оказалось, ребенок не дошел 70 метров до своего дома.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки Михаила Т. 1984 года рождения. Мужчина признал совершение преступления. По его словам, он думал, что семья девочки являются владельцами гаража, которым он незаконно завладел.

Трагедия вызвала народное возмущение в Саратове. Горожане пришли на место убийства и устроили массовый митинг, в рамках которого требовали расправы над убийцей ребенка. К протестующим вышел начальник управления МВД по Саратову Андрей Чепурной, который призвал митингующих к порядку, после этого люди разошлись.