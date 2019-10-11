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Малышева считает использование туалетной бумаги опасным для здоровья

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Малышева считает использование туалетной бумаги опасным для здоровья

Москва, 11 октября. Использование туалетной бумаги опасно для здоровья. Об этом заявила телеведущая Елена Малышева.

В одном из выпусков программы «Жить здорово!» главной темой были ягодицы и все, что с ними связано. Во время передачи Елена Малышева сказала, что туалетная бумага способна нанести вред здоровью.

Это заявление поддержал иммунолог Андрей Продеус, который был гостем программы. Он рассказал, что бумага может легко повредить слизистую оболочку. Когда она травмирована, инфекции гораздо проще попасть в организм и вызвать воспаление или, что еще хуже, загноение.

Тем, кто хочет избежать проблем со здоровьем, Малышева и Продеус предложили после каждого похода в туалет подмываться водой. Как сказали ведущие, это самый действенный и безопасный способ, чтобы избежать неприятных последствий, которые могут привести к разным болезням.

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Источник: Vse42.ru
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