Пользователи Сети пристыдили авторов фейков о «тайных похоронах» Заворотнюк

Москва, 11 октября. Анонимные интернет-издания продолжают распространять сообщения о «тайных похоронах» актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, предположительно, диагностировали рак мозга последней стадии. Пользователи Сети возмущены подобными публикациями.

Ранее анонимный Telegram-канал «НеМалахов», основываясь на том, что родные Заворотнюк ничего не говорят о ее состоянии, сообщил, что актриса якобы уже умерла и была тайно похоронена на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, где покоятся отец и брат звезды. Кроме того, авторы канала предположили, что Заворотнюк могли кремировать, поэтому никто ничего не знает о «тайных похоронах». Слухи о смерти актрисы подогревались прозвучавшим в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ сообщением о зарезервированном рядом с могилами близких Заворотнюк месте на Анкудиновском кладбище.

Попытки анонимов «похоронить» звезду сериала «Моя прекрасная няня» без какой-либо официальной информации возмутили пользователей соцсетей. Россияне пристыдили распространителей фейков и призвали их не вмешиваться в семейные дела Заворотнюк.

«Зачем вы все это пишете и делаете, как вам не стыдно?! Вы подумали о ее родных, как им все это пережить?» — возмутилась Татьяна Коцарь.

«Вы что, совсем без мозгов?! Да, Настя тяжело больна, и родным бесконечно тяжело. Не делайте им больнее, будьте человечнее!» — призвала Елена Клевцова.

«Этим нелюдям, которые, не зная ничего, хоронят человека заживо, пусть языки повыкручивает в другую сторону», — написала Анна Костенко.

«Призываю пожаловаться на публикацию всех. Категория фальшивые новости», — предложила Наталья Кирпота.

Отметим, что ранее Telegram-канал «Только никому…» тоже опубликовал сообщение о смерти Заворотнюк. Пиар-директор актрисы Марина Потапова опровергла эту информацию. Однако из-за слухов журналисты стали буквально дежурить на Анкудиновском кладбище, в связи с чем его работникам даже пришлось усилить охрану.

Напомним, сообщения о тяжелой болезни Заворотнюк появились в СМИ в начале сентября. Предполагается, что у актрисы нашли глиобластому, однако официально родные артистки никак не комментируют ее состояние. Более того, дочь звезды «Моей прекрасной няни» попросила журналистов оставить ее семью в покое, пишет НСН.

По данным СМИ, Заворотнюк перенесла не менее двух операций в московской клинике, передает «Ридус». 8 октября стало известно, что артистку выписали из больницы. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash, актриса продолжит лечение в реабилитационном центре, где занимаются восстановлением тяжелых больных.