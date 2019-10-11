Всероссийский проект «Героям – быть!» запустил народное голосование

Москва, 11 октября. Всероссийский проект в области социальной ответственности «Героям – быть!» запустил народное голосование, по итогам которого будут определены победители в нескольких номинациях, вручение премии пройдет в Москве. Об этом сообщили в оргкомитете.

Всероссийский проект посвящен представителям рабочих профессий, которые из года в год совершают добрые дела и технологические открытия. Некоторые из них на протяжении долгого времени являются донорами крови и волонтерами благотворительных фондов.

Организаторы вручают награды с 2015 года, проект направлен на популяризацию рабочих профессий в обществе. Участие в нем принимают сотрудники фабрик, заводов и научных центров из 65 регионов России. Идея создания проекта принадлежит АНО ЦСП «Быть человеком», генеральным партнером выступает группа компаний «ЛокоТех».

Примечательно, что в рамках проекта на ежегодной основе проводится конкурс под названием «Герои пера» для журналистов, которые работают над материалами на тему благотворительности и социальной ответственности.

«Участники и победители премии «Героям – быть!» живут в реальном мире, и им не нужны суперспособности, чтобы делать его лучше», — подчеркнули в оргкомитете.

Народное голосование стартовало 7 октября, отдать свой голос за участника можно на официальном сайте проекта до 20 октября включительно. После к выбору победителей подключится жюри, членами которого станут представители власти, общественные деятели, а также артисты театра и кино, ведущие СМИ.

Подведение итогов и вручение премии состоится в Москве, церемония запланирована на ноябрь этого года. Лауреатов «Героям – быть!» выберут по восьми основным номинациям.

В 2018 году в народном голосовании за «Героев нашего времени» приняли участие свыше 25 тысяч россиян и жителей стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году номинантами стали сотрудники более 20 предприятий. В целом на конкурсный отбор подали свыше 100 заявок, в их числе заявления от 18 благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Напомним, что Федеральное агентство новостей запустило новую рубрику «Образы российского патриотизма», посвященную тем, кто искренне любит Россию и стремится сделать страну еще лучше. Герои раздела придерживаются разных политических взглядов, по-разному видят пути социально-экономического развития России и порой отстаивают противоположные точки зрения, но в одном они схожи: патриотизм и любовь к родной стране для них — высшая ценность.