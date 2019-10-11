Донецк, 11 октября. Украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил и средств на участке номер два у населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом журналистам рассказал глава представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

Украинские силовики в третий раз сорвали разведение сил в Донбассе. По его словам, в пятницу военные ЛНР предприняли новую попытку отвода сил в районе Золотого. Он уточнил, что украинская армия полностью проигнорировала и тем самым сорвала все мероприятия по разведению сил и средств на участке в районе Золотого.

Это было подтверждено наблюдателями СММ ОБСЕ.

В пятницу утром украинская сторона уже срывала план-график устранения нарушений на участке разведения войск «Петровское — Богдановка». В полдень военные ДНР сигнализировали о готовности к процессу. Они выпустили сигнальную ракету белого цвета. Реакции со стороны ВСУ не было.

9 октября украинские правоохранители пропустили через блокпост в Кременной в Луганской области группу ветеранов, волонтеров и добровольцев в сторону населенного пункта Золотое. Это было сделано, чтобы помешать разведению сил в Донбассе. Ранее на встрече контактной группы по Донбассу в Минске была достигнута договоренность об отводе сил в районе Петровского и Золотого.

Возле блокпоста столпилась большая очередь. Сотрудники правоохранительных органов начали пропускать гражданский транспорт, в том числе с участниками акции. На данный момент колонна добровольцев движется в направлении Золотого.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера», которая названа по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.