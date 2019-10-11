ФАН разъясняет: либеральные СМИ пытаются обелить украинца, готовившего теракт в Крыму

На сервисе «Яндекс.Новости» сформировался сюжет о задержании в Крыму готовившего теракт Олега Приходько. В сюжет вошли новости преимущественно антироссийских изданий, которые предпочитают называть задержанного «проукраинским активистом».

Особенно выделилось издание «Радио Свобода», которое решило рассказать читателю о том, что якобы с момента воссоединения Крыма с Россией на полуострове постоянно «нарушаются права человека». При этом само воссоединение «Радио Свобода», как и любое другое антироссийское СМИ, называет «аннексией».

Между тем, в случае с Приходько речь идет именно о радикально настроенном экстремисте, который проявлял симпатию к запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1. Во время обыска у него обнаружили не только флаги этой организации, портреты Степана Бандеры, фашистскую символику и экстремистскую литературу, но и взрывчатку, а также компоненты для ее изготовления и «коктейли Молотова». По данным следствия, преступник планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Республики Крым.

Таким образом, либеральные издания явно пытаются обелить готовившего теракт в Крыму Приходько, желая внушить своей аудитории, что он был простым «проукраинским активистом», которого задержали исключительно из-за его политической позиции и любви к Украине.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.

1 Организация запрещена на территории РФ.