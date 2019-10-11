Эксперт объяснил интерес Нигерии к российскому оружию доверием к РФ в Африке

Москва, 11 октября. Интерес Нигерии к российскому оружию и военному опыту доказывает, что Москва стремительно укрепляет свои позиции в Африке, считает старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

Посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба сообщил, что после покупки 12 российских ударных вертолетов Ми-35М его страна заинтересовалась и другим вооружением. Нигерия обсуждает с РФ возможность покупки истребителей Су-57, а также вертолетов, танков и разведывательного оборудования.

«Но санкции против РФ не помогают этому делу, как вы можете представить. Россия – надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства», — отметил нигерийский посол.

Зинин напомнил, что высокий спрос на российское оружие в странах Африки был сформирован еще в 60-х годах прошлого века. Однако даже тогда Нигерия отдавала предпочтение западным образцам. В последние годы Россия активно возвращается на африканский континент, все больше стран отказываются от американского оружия и переходят на российское. Теперь даже Нигерия готова покупать российское оружие, так как оно превосходит европейские и американские образцы и значительно дешевле.

Посол Нигерии в РФ добавил, что с помощью РФ и ее опыта в борьбе с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абуджа сможет разгромить группировку «Боко Харам». По словам Угбы, Нигерия рассмотрит возможность приглашения военных специалистов РФ для обучения вооруженных сил.

«Если будет необходимо и в зависимости от достигнутых договоренностей, мы можем пригласить российских военных специалистов в Нигерию, чтобы они на месте занимались обучением наших военных. Нигерия сама решит свои проблемы, компетенция России нужна для обучения спецназа», — заявил нигерийский дипломат.

Зинин отметил, что Россия получила уникальный опыт в сирийской кампании: уничтожать экстремистов в городских условиях без потерь среди мирного населения. В Африке такие умения очень ценят, учитывая террористическую угрозу на континенте. Ранее российский опыт уже оценили в Центральноафриканской республике (ЦАР), теперь им заинтересовались и в Нигерии, дальше этот список будет только расширяться, считает эксперт.

«Безусловно, Западу не нравится усиление позиций РФ на африканском континенте, но противопоставить ей он ничего не может», — добавил Зинин в комментарии ФБА «Экономика сегодня» .

Эксперт напомнил, что военная культура африканских стран имеет советскую традицию, сформированную в прошлом веке. В армиях африканских стран до сих пор действует советская дисциплина, отношения между офицерами и солдатами, близость военных к народу и уважение к приказам. Отчасти из-за этого возвращение России на континент стало радостной новостью для африканских стран, ведь там поняли одну простую истину: Москва всегда держит слово, заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.