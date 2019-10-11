В ОП поддержали введение смертной казни для педофилов и за нападение на ветеранов ВОВ

Насильственные преступления против детей, терроризм, измена Родине, коррупция в запредельных масштабах должны наказываться соответствующим образом. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Вопрос отмены моратория

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил, что в нижней палате будет поднят вопрос об отмене моратория на смертную казнь в связи с резонансным убийством в Саратове девятилетней Лизы.

В среду, 9 октября, третьеклассница ушла в школу и пропала. Ее искали больше суток, а в ночь на 11 октября нашли мертвой в гаражах возле школы. Подозреваемого в ее убийстве вычислили при проверке лиц, ранее судимых за насильственные преступления сексуального характера.

Жители Саратова устроили стихийный митинг, люди требовали отдать убийцу ребенка им на самосуд. На фоне трагических событий в Саратове общественность вновь стала обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь. Одним из первых за возвращение смертной казни в Россию выступил журналист, депутат Госдумы Евгений Примаков.

«Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству. Больше мне добавить нечего», — заявил он.

Примакова поддержал и Александр Малькевич в своем телеграм-канале Media Малькевич. «Нужно вернуть смертную казнь!» — написал он.

«Михаил Туватин, обвиняемый в убийстве 9-летней девочки из Саратова, начиная с 20 лет постоянно находился в поле зрения силовиков. Его криминальная биография впечатляет: кражи, разбой, развратные действия, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, педофилия. Теперь еще и убийство малолетней девочки. То, что человек, осужденный за педофилию, был на свободе, вызывает шок. Такие люди, хотя и человеком-то его трудно назвать, должны оставаться за решеткой навсегда! Ведь речь идет о самом ценном в жизни — о наших детях», — пишет Малькевич.

Три пожизненных срока

В комментарии ФАН Александр Малькевич отметил, что саратовский инцидент — абсолютно дикий. Он снова ставит россиян перед необходимостью начать серьезную дискуссию об отмене моратория на смертную казнь.

«Я не понимаю, почему в нашей стране не может быть возвращена смертная казнь по совершенно запредельным случаям. Понятно, что не надо ею всех наказывать. Но насильственные преступления против детей, терроризм, предательство Родины и измена, коррупция в запредельных формах должны наказываться соответствующим образом. Да, я понимаю, что уже началась по этому поводу контр-кампания. Мол, всегда бывают какие-то судебные ошибки и поэтому так нельзя. Хорошо, давайте в качестве альтернативы хотя бы пропишем пожизненное наказание или как в США», — пояснил Александр Малькевич.

Он заметил, что в Штатах существует не только смертная казнь, но и есть практика, которая у некоторых вызывает смех, в запредельных тюремных сроках. В США в порядке вещей, когда человеку объявляют приговаривают к трем пожизненным срокам или к 70-ти годам тюремного заключения.

«Ну пусть у нас будет хотя бы такая альтернатива. В России сегодня складывается ситуация, когда человек, ранее осужденный за педофилию, свободно находится в обществе и никаких ограничений не получает. Поэтому, конечно, если ему бы ему дали 30 лет тюрьмы, то он провел их в одиночке и свихнулся там. И, наверное, не было бы сейчас этого разговора. А у нас легкость наказания предполагает полную правовую разнузданность и вседозволенность. И я сознательно усиливаю — не только дети, но беспомощные старики. Сплошь и рядом подобные сообщения», — добавил Малькевич.

В качестве примера он вспомнил нападение грабителей на ветерана в Подмосковье. Его пытали, а затем проломили голову. Злоумышленники унесли из квартиры награды, а 93-летний участник Великой Отечественной войны Анатолий Борисович скончался от травм в больнице.