Малышева рассказала, почему проблема ожирения вызывает особый интерес у ее зрителей

Москва, 11 октября. Отношение россиян к собственному здоровью улучшилось, в стране закрепился тренд на здоровый образ жизни и борьбу с ожирением. Об этом рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук и ведущая известных телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева.

В июне Роспотребнадзор рассказал о том, что заболеваемость ожирением среди россиян с 2013 года увеличилась почти в два раза. В ведомстве отметили, что число страдающих ожирением впервые за шесть лет начало расти и среди подростков.

Один из самых известных врачей России, терапевт, доктор медицинских наук, автор и ведущая программ о здоровье Елена Малышева рассказала, что, несмотря на неутешительную статистику, россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью.

«Отношение жителей России к своему здоровью улучшилось и в молодой возрастной группе. На сегодня это статистически известный факт», — объяснила Малышева в интервью Nation News.

Она отметила, что в стране снизилось употребление табака и алкоголя, а также прибавилось приверженцев спорта, фитнеса, физкультуры и любителей других активностей.

«Безусловно, тренд на здоровый образ жизни и борьбу с ожирением сегодня в моде в нашей стране», — подчеркнула телеведущая.

Малышева пояснила, что проблема ожирения и способы снижения веса всегда вызывают большой интерес у телезрителей ее программ, особенно у женщин.

«Эта проблема всегда вызывает огромный интерес прежде всего у женщин. Это связано с тем, что наши женщины в течение всей жизни сталкиваются с проблемой неотвратимости ожирения и необходимости борьбы с ним. Это период до и после родов, менопауза, поэтому в нашей программе не иссякает поток людей, которые хотят бороться с лишним весом», — объяснила она.

Телеведущая обратила внимание на то, что ожирение является одним из способов «природного уменьшения здоровья» и связано с целым рядом болезней (инсультами и онкологическими заболеваниями), поэтому «здоровье и отсутствие ожирения — это абсолютно связанные вещи».