Сирия, 11 октября. Представитель Отрядов женской самообороны (YPJ) заявила о недоверии к президенту США Дональду Трампу. Турки нейтрализовали 277 курдских радикалов за время операции «Источник мира». SDF**** организовали засаду на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: выполняли разведывательную миссию в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба.

«Сирийская национальная армия»: лишилась девяти боевиков в результате засады курдов у города Рас Аль-Айн на севере Хасаки.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из высокопоставленных главарей при взрыве в городе Салькин в Идлибе.

Курды: обстреляли город Мареа на севере Алеппо, были ранены три мирных жителя.

ВС Турции: захватили населенные пункты Ад-Диму и Телль-Дубан на севере Ракки; заявили о нейтрализации 277 курдских бойцов за время операции «Источник мира» на севере САР; направили партию военной техники на север Хасаки.

Провинция Алеппо

Вновь поступают данные об стычках в кантоне Африн, территория которого находится под контролем исламистов вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (alEtihad_Press), стрельба началась в деревне Шеварга, располагающейся в районе Шерава. Предполагается, что причиной инцидента стали междоусобные столкновения в рядах исламистов.

Между тем появились сведения о последствиях перестрелок между курдами и исламистами вооруженной оппозиции в северной части провинции. Информационный портал Baladi-News передает, что после обстрела «Демократическими силами Сирии» (SDF) города Мареа были ранены три мирных жителя.

Провинция Идлиб

В южной части региона вновь осуществили боевые вылеты сирийские ВВС. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (JettGoldsmith), самолеты были замечены в центральной части Идлиба в зонах контроля террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Никакой информации о результатах поведенной операции пока не поступало. В то же время российские ВКС обследуют оккупированные территории с воздуха.

Новостной портал Step News Agency сообщает о взрыве в городе Салькин на северо-западе провинции. Отмечается, что сработала бомба, заложенная в автомобиле одного из высокопоставленных членов «Тахрир Аш-Шам» по прозвищу Абу Абдулла Аш-Шами, в результате чего он был убит. Никаких данных о возможных организаторах взрыва пока не поступало.

Провинция Ракка

Представитель Отрядов женской самообороны (YPJ) Несрин Абдулла заявила о том, что курды готовы обратиться к президенту Башару Асаду за поддержкой, поскольку главе США Дональду Трампу большинство уже не доверяет. Напомним, Вашингтон принял решение о выводе войск из северных районов САР после заявления Турции о готовности к началу наступления, таким образом подставив поддерживаемые им SDF.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV сообщил о том, что турецкие войска планируют проникнуть вглубь Сирии на 30 километров. Напомним, полномасштабная военная операция под названием «Источник мира» началась двумя днями ранее.

Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (op_shield), турецкая армия взяла под контроль населенные пункты Ад-Диму и Телль-Дубан, располагающиеся вблизи Тель-Абьяда. Поступают данные о новых жертвах среди мирного населения. Так, Twitter-канал (starrcongress) сообщает о ранении пастуха в результате падения мины.

Провинция Хасака

Появилась новая информация о потерях, понесенных курдами с начала операции «Источник мира». Согласно данным агентства новостей Anadolu Agency, ссылающегося на Минобороны Турции, были нейтрализованы 277 курдских бойцов. Утверждается, что 49 из них погибли во время столкновений, развернувшихся накануне.

Ранее поступали сведения о продвижении турецких вооруженных сил в районе города Рас Аль-Айн на северо-востоке региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), «Демократические силы Сирии» (SDF) организовали засаду на боевиков подконтрольной Турции группировки «Сирийская национальная армия» к востоку от населенного пункта, в результате чего были убиты как минимум девять исламистов. Кроме того, по предварительной информации, курдам удалось отбить ранее утраченные территории.

В свою очередь, Анкара приступила к переброске новой партии военной техники в приграничные районы. Об этом сообщает Twitter-канал (AlArabiya_Brk). Кроме того, авиация Турции вновь прибегла нанесению ударов по Рас Аль-Айну.

1 Организация запрещена на территории РФ.