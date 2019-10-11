Путин заверил, что Россия поддержит любые усилия по достижению мира на юго-востоке Украины

Ашхабад, 11 октября. Россия без всяких сомнений будет поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины, заверил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

Глава государства отметил, что необходимо поддерживать не конкретных политиков, а политику в целом, направленную на установление стабильности в регионе.

«В значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу», — добавил президент.

Путин также в ходе заседания Совета глав государств СНГ констатировал, что украинский президент Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов. Он напомнил, что представители Донецкой и Луганской народных республик уже несколько дней подряд запускают белые ракеты в знак того, что готовы к разводу сил. Однако Киев никак на это не отвечает.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток. Киев однако до сих пор не подтвердил свою готовность начать процесс. Съемочная группа Федерального агентства новостей 9 октября следила за обстановкой у населенного пункта Золотое и стала свидетелем срыва ВСУ разведения сил в Донбассе.