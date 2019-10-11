Шойгу рассказал, кто пытается исказить историю России

Москва, 11 октября. Существуют силы, которые пытаются исказить историю России и сделать так, чтобы люди начали сомневаться в героических поступках, которые совершила Россия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«Есть силы, которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под сомнение значимость таких героических поступков, стремятся навязать чуждую систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить ее достижения», — считает Шойгу.

Шойгу также отметил, что нужно уделять внимание не только наращиванию военно-технического потенциала, но и воспитанию сильного духом воина. Этот воин, в свою очередь, будет профессионалом, который сможет противостоять тем, кто пытается исказить историю и сознание людей, передает РИА Новости.

Глава Минобороны не забыл упомянуть и то, что российские военные совершили много подвигов за последние несколько лет, например в Сирии. Свои слова он подкрепил примером о старшем лейтенанте Александре Прохоренко, который взял огонь на себя во время окружения под Пальмирой, о Романе Филипове, который дал отпор террористам и не дал взять себя в плен, а также о других российских военных.