Грузовой самолет с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго

Киншаса, 11 октября. Грузовой самолет Ан-72 потерпел крушение на востоке Демократической республики Конго (ДРК). Лайнер пропал с радаров в четверг, 10 октября. Посольство РФ сообщило, что на борту самолета могли быть россияне.

По данным управления гражданской авиацией, самолет вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени в четверг. Он должен был приземлиться в Киншасе в 16.43, однако спустя час после вылета самолет пропал с радаров, сообщает местное издание Politico.

На борту самолета были четыре члена экипажа и четыре пассажира. Обломки самолета обнаружили на востоке страны в провинции Маниема. Самолет обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди.

Пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова сообщила в комментарии РИА Новости, что, по предварительным данным, на борту самолета могли быть россияне. Личности членов экипажа на данный момент устанавливаются.

Ранее в пятницу сообщалось, что частный самолет потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в столице Кении Найроби. Самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited. Лайнер направлялся в Момбасу, однако потерпел крушение во время вылета. Информация о жертвах не поступала.