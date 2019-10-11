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Две иномарки разбились «всмятку» в Кемерово

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Две иномарки разбились «всмятку» в Кемерово

Кемерово, 11 октября. Mazda 6 и Toyota Starlet получили серьезные повреждения на автодороге Белово в районе улицы Каспийской в Кемерово.

Об аварии стало известно из соцсетей. Очевидцы рассказывают, что оба автомобиля были «всмятку». Известно, что у одной из машин были казахстанские номера.

По данным областной ГИБДД, авария случилась накануне около 11.20. На месте происшествия дежурили две скорые. Участники ДТП были госпитализированы.

«По предварительным данным, водитель Mazda 6 выехал для совершения обгона на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Starlet. Травмы получили 32-летний водитель автомобиля Toyota и его 58-летний пассажир»,  — сообщает «Газета Кемерова».

Две иномарки разбились «всмятку» в Кемерово

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