Космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни

Москва, 11 октября. Умер летчик-космонавт Алексей Леонов, первый человек, сделавший шаг в открытый космос, дважды Герой Советского Союза. Об этом рассказала его помощница Наталья Филимонова.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала она.

Помощница космонавта сообщила, что прощание и похороны состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, в Московской области.

Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) и уточнили, что траурные церемонии начнутся в 11.00 часов по московскому времени.

Супруга космонавта, Светлана Леонова, не стала комментировать смерть мужа.

«Сейчас не время», — ответила вдова летчика, передают РИА Новости.

Леонову было 85 лет.

На его счету два космических полета и первый в мире выход в открытый космос. Общий налет Леонова составил 7 суток 33 минуты 8 секунд. Свой первый полет космонавт совершил 18 марта 1965 года в качестве второго пилота корабля «Восход-2» вместе с коллегой Павлом Беляевым. Тогда Леонов вышел в открытый космос и провел за пределами летательного аппарата 12 минут 9 секунд, удаляясь от него на расстояние до 5,35 метров.

В ходе второго полета, который проходил в 1975 году с 15 по 21 июля, уже в качестве командира экипажа Леонов участвовал в первой стыковке кораблей разных стран — «Союза-19» от СССР и «Аполлона» от США. Именно тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей — Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.