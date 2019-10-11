Закон Скрипача. Роман Носиков о лучшем способе наказать Facebook за «русский барак»

Модераторы Facebook уничтожили еще одну страницу. Без указания причин, без ссылки на публикацию-нарушителя, без упоминания нормы или правила, которое было нарушено. Апелляция не помогла — страничка с девятью тысячами подписчиков перестала существовать.

Кого-то это опечалило, как меня. Кого-то, напротив, обрадовало.

Дневник русской поэтессы Анны Долгаревой удалили из-за стихов, которые она посвятила недавно погибшему бывшему мужу. Его звали Андрей Куцкий (позывной «Скрипач»), он служил в армии ДНР. Ушел из родной Одессы защищать Донбасс сразу после сожжения одесситов украинскими националистами в Доме профсоюзов. И вот погиб.

Примерно с тех же самых пор, когда горела Одесса, свидомые пользователи Facebook внимательно следят за тем, чтобы в этой американской соцсети не было ничего, что демонстрировало бы жителей и защитников ДНР как людей и как солдат, а не как быдло и террористов. Посты с фотографиями бойцов Донбасса моментально забрасываются жалобами, и модераторы Facebook охотно идут навстречу своим украинским пользователям.

При этом откровенно людоедские посты украинских националистов — с проповедью расовой неполноценности русских, необходимости поражать их в правах и уничтожать физически — не приводят со стороны администрации Facebook ни к каким мерам.

Нас уверяют в том, что Facebook — свободная от политики коммерческая площадка. Но тогда это означает, что украинский рынок для Facebook значительно важнее, чем российский. Видно, украинцы значительно богаче нас, что уж тут поделать…

Блокировали в Facebook и Федеральное агентство новостей. Причем наше СМИ даже осмелилось судиться в США с этой соцсетью из-за ее цензуры и дискриминации.

Несколько дней назад, незадолго до того как Facebook заблокировал дневник Анны Долгаревой, произошло другое событие сходного свойства. Американский сервис YouTube из империи Google временно заблокировал канал PolitRussia. И по сходным причинам: канал уж очень не нравился украинским активистам.

Но в Facebook пошли дальше по части русофобии: нас ненавидят сами сотрудники цукербергской соцсети. Модераторы русскоязычной секции Facebook называют ее между собой «русским бараком». Они не брезгуют провокациями против не понравившихся пользователей — например, нарочно оставляют комментарии запретного свойства на страницах своих жертв. Они устраивают на русских юзеров своеобразную охоту — соревнуясь друг с другом, чей «любимчик» будет забанен раньше.

Эта политика модераторов Facebook уже давно стала притчей во языцех и даже объектом иронии. Но теперь к этой политике присоединяются новые сервисы. А это значит, что России пора переходить от иронии к другим способам взаимодействия с открывшейся реальностью.

В самом деле, ирония — отличная вещь, когда ты либо ничего не хочешь менять по причине собственного великодушия, либо ничего не можешь изменить. Тогда ирония — твое единственное убежище, как у чеха посреди Первой мировой войны.

Но мы не чехи. И мы можем, по крайней мере, попробовать.

«Так что же ты предлагаешь, заблокировать все популярные сервисы?» — спросят меня уважаемые читатели.

Будь на моем месте чиновник Роскомнадзора, он, конечно, так и сделал бы. Вот только Сеть слишком сильна и почти неуязвима. Нам слишком многим пришлось бы пожертвовать и потратить слишком много ресурсов, чтобы действительно заблокировать самые популярные ее ресурсы. Мы обеднеем, вспотеем и замучаемся. Да еще и импортозамещать все это придется.

А наша задача состоит в том, чтобы это они обеднели, вспотели и замучились. Ну а мы — мы заработали бы деньги, чтобы вложить их в развитие нашего сегмента Сети, в наши стартапы.

Поэтому давайте не будем пыжиться. Давайте расслабимся и подумаем, как нам, не напрягаясь, сделать гигантам Сети больно. Где оно, сердце Змеево? Где она, игла Кощеева?

У капиталиста то и другое — всегда в одном месте. Вот по одному месту, с размаху, кирзовым нашим сапожищем, с эханьем, уханьем и эгегеканьем — и вмажем.

В прошлом году Facebook заработал на рекламе 55 миллиардов долларов. Как вы думаете, сколько ему принес российский сегмент? И почему эти деньги должны доставаться американским буржуям, а не нашим?

Давайте закроем для Facebook и YouTube российский рынок рекламы.

Давайте примем закон, который назовем, например, «законом Скрипача» (чтобы знали, за что именно). И этим законом — за нарушение прав российских граждан на свободу слова, за дискриминацию, за разжигание ненависти, за призывы к убийствам русских — запретим Facebook и YouTube оказывать рекламные услуги для российской аудитории (для иностранной можно оставить — нельзя ограничивать наших производителей в средствах конкуренции за чужие рынки). А нашим физическим и юридическим лицам запретим эти услуги заказывать и оплачивать — пусть инвестируют в российские соцсети.

И обязательно в преамбуле закона напишем его предысторию — как мы дошли до жизни такой. Расскажем про баны за фото Гиви, Захарченко и Моторолы — «террористов», не совершивших ни одного теракта в своей жизни. Про скачущих извергов, безнаказанно радующихся тому, как у «колорадов отрывает ножки». Пусть читают странами и поколениями. Нельзя недооценивать историческую и пропагандистскую силу права.

А чтобы испортить не только финансовую отчетность, но и личные планы модераторам Facebook и YouTube — возбудить против них уголовные дела по ст. 282 «Разжигание ненависти» и ст. 136 «Дискриминация» УК РФ, объявив их в розыск в Интерпол. Это, конечно, многого не даст, но позицию обозначит.

Пусть решают, что им важнее: бизнес с Россией или милые чубатые существа. Деньги или «дякуемо». Мне все же кажется, что деньги. Хотя...

Ну, вот заодно и посмотрим.