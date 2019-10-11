Эксперт оценил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

Эксперт по кибербезопасности Александр Власов уверен, что без развития искусственного интеллекта России грозит технологическое отставание.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ, проведения научных исследований в области искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области постановляю утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», — значится в документе.

Так, глава государства дал поручение Кабмину РФ обеспечить до 15 декабря внесение изменений в национальную программу «Цифровая экономика РФ», а также разработать федеральный проект «Искусственный интеллект». О ходе реализации указанной стратегии Кабмин должен будет отчитываться каждый год. Кроме того, в 2020–2030 годах должен быть сформирован федеральный бюджет на реализацию данного указа.

По словам эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, национальная стратегия развития ИИ — это очень важный шаг в жизни современной России.

«Это важно, потому что Россия вслед за Советским Союзом оказалась в ловушке технологической отсталости, а технология ИИ — это одна из немногих тем, в которых мы еще не смертельно отстали, где можно достаточно хорошими, совместными усилиями государства и бизнеса достичь успехов. Я не знаю, кто пролоббировал эту идею, но этот человек — большой молодец, ведь у нас хорошие программисты, у нас вообще крайне сильная вычислительно-математическая школа», — сказал эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Стратегия развития ИИ также важна для решения стратегических задач, стоящих перед Российской Федерацией. В настоящее время в стране наблюдается серьезная демографическая проблема, которая отражается на экономике самого государства.

«Как бы мы ни хорохорились, что бы мы ни заявляли, мы находимся в «русском кресте» — население убывает. Если мы не заменим многие рутинные операции, которые выполняют люди, на автоматизированные процессы, то у нас просто не хватит живой силы. Кроме того, необходимо увеличивать количество высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест», — продолжает Власов.

Собеседник ФАН приводит в пример ситуацию в охранной сфере России, где занято более миллиона человек. По словам эксперта, «это фактически вторая армия, которая мало что делает полезного».

«Да, есть тревожные группы, которые выезжают на вызовы, но зайдите в крупных городах в любой магазин, офисный центр, вы увидите там кучу бесполезных людей на ресепшене, около турникетов и т. д. Хотя я был в нескольких офисах, где ты подходишь к автомату, прикладываешь свой паспорт, смотришь в камеру, после чего тебя фотографируют, распознают и сравнивают с базой. Все. Ты подходишь к турникету, на тебя посмотрела камера, двери открылись, ты зашел. То есть снимается куча расходов на всяких «проверяльщиков», которые сравнивают твое лицо и паспорт. И в основе этого лежат технологии распознавания лиц, технологии нормальной обработки баз данных и, конечно, система защиты информации», — говорит Власов.

Все вышеперечисленные технологии можно уже назвать первыми зачатками искусственного интеллекта. Сюда также можно будет добавить системы распознавания номеров, системы учета рабочего времени и другое подобное программное обеспечение. В будущем стоит ожидать ввода автоматизированного производства, которым тоже будет управлять ИИ.

«А если смотреть дальше, то без ИИ, который базируется на технологиях анализа больших массивов данных (Big data), мы вообще никуда не сдвинемся. Без развития сильных, хороших, больших вычислительных центров и суперкомпьютеров мы не сможем двигаться во второй прорывной области — в генной инженерии, создании лекарств персонального действия и так далее. Все это одно за другое цепляется, и делаются какие-то маленькие шажочки в направлении того, чтобы Россия не провалилась в еще большее технологическое отставание», — заключил аналитик.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Всероссийском открытом уроке 1 сентября заявлял, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта.