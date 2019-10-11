В Госдуме назвали разумной идею Токаева о введении в СНГ визы наподобие «шенгена»

Введение в рамках Содружества Независимых Государств единой визы повысит туристическую привлекательность каждого государства-члена, уверен председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Леонид Калашников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возможности введения на территории стран СНГ единого визового режима наподобие «шенгена».

«К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ», — сказал Токаев.

В таких условиях лидер Казахстана предложил рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого визового режима наподобие шенгенского.

Леонид Калашников назвал разумной идею Токаева. По его словам, в России также занимаются улучшением визового режима, включая введение электронных виз в качестве эксперимента.

«Очень было бы разумно сделать это для Евразийского экономического союза. Постепенно ЕврАзЭс может приобрести все эти возможности. Сопряжение всех возможностей ЕврАзЭс и национальных визовых режимов не за горами. Так что это нужно проработать и сделать», — заявил Калашников в беседе с Федеральным агентством новостей.

Это увеличит турпоток и привлекательность Евразийского экономического союза, подчеркивает парламентарий. Калашников добавил, что «это нужно делать».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Виктор Водолацкий отмечает, что встреча глав-государства СНГ в Ашхабаде ведется под углублением интеграционных процессов, развитием таможенного пространства. Предложение президента Казахстана ложится на дорожную карту, которую озвучивает российский президент Владимир Путин, говорит депутат.

«У нас много модульных законов, которые работают в России и во многих странах СНГ. Поэтому безвизовый режим идет в копилку руководителей СНГ, которые разрабатывают системный подход к интеграционным процессам», — сообщил Водолацкий в беседе с ФАН.

Президент России прибыл в Ашхабад для участия в заседании совета глав государств СНГ. Одной из главных тем станет подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств должны согласовать Обращение к народам стран содружества и мировой общественности с целью продемонстрировать единство оценок ключевой роли СССР в разгроме гитлеровской Германии и подчеркнуть недопустимость попыток пересмотра истории и героизации нацизма.

Во время саммита Путин заявил, что странам СНГ необходимо обезопасить себя от валютных рисков в условиях торговых войн, поэтому в перспективе государствам стоит подумать о формировании единого финансового рынка.