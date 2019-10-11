Число преступлений под действием наркотиков сократилось в РФ вдвое

Москва, 11 октября. Число преступлений, совершенных в России под действием наркотиков, сократилось почти вдвое за последние три года, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В пятницу генпрокурор РФ Юрий Чайка провел заседание руководителей правоохранительных органов России, посвященное эффективности работы правоохранителей и контролирующих органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«Существенно сократилось количество преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения», — отметил Чайка.

По словам генпрокурора, за последние три года число преступлений под действием наркотиков уменьшилось с 28,2 тысячи до 14,6 тысячи, то есть на 48,4%. Кроме того, с начала 2019 года таких преступлений зафиксировано 5,9 тысячи, что на 42,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве добавили, что в целом в стране наблюдается снижение числа наркопреступлений. На протяжении последних лет число таких преступлений составляет 10-11% от всех уголовнонаказуемых нарушений. В Генпрокуратуре добавили, что несмотря на показатели, до сих пор существуют недостатки, мешающие эффективной работе правоохранительных органов.