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Путин посоветуется с главами стран СНГ, как реагировать на учения НАТО у границ

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Путин посоветуется с главами стран СНГ, как реагировать на учения НАТО у границ

Ашхабад, 11 октября. Россия собирается спокойно реагировать на предстоящие учения НАТО, однако все же посоветуется на этот счет со странами СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов СНГ, которое проходит в Туркмении, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Что касается учений НАТО — надо посмотреть, как нам на это реагировать», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что недавно Россия проводила собственные учения, в которых принимали участие 128 тысяч человек. Как подчеркнул президент РФ, данные учения прошли не у границ НАТО, а в глубине России.

«Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно. Мы с вами посоветуемся еще, как нам поступить», — заявил Владимир Путин, обращаясь к главам стран СНГ.

Отметим, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО, которые должны пройти в Польше. Учения Defender Europe 2020 планируют провести в апреле–мае следующего года. Предполагается, что в учениях, которые пройдут на территории 10 европейских государств, примут участие 18 стран.

По словам Лукашенко, такие масштабные учения у белорусских границ пройдут впервые. При этом, как отметил белорусский лидер, в Минске не знают, «кому это надо».

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Источник: Пресс-служба Кремля
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