Лукашенко поддержал послание Путина к мировым лидерам по РСМД

Минск, 11 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал обращение России к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде заявил, что не получил ответа на свое обращение к мировым лидерам, в котором предлагалось ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает обращение президента России Владимира Путина. Он добавил, что в ближайшее время белорусская сторона подготовит ответное письмо на обращение российского лидера, отметив, что все мировые лидеры должны обратить внимание на данную инициативу.

«Нам надо серьезно на это обратить внимание. Это не только проблемы России, которая пытается как-то восстановить статус-кво и оставить контроль над особо опасными вооружениями. Нельзя допустить, чтобы в Европе появились такие ракеты», — заявил Лукашенко.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД в одностороннем порядке. При этом глава Белого дома обвинил Москву в «нарушении соглашения».

Владимир Путин назвал голословными обвинения президента США, отметив, что его заявление является предлогом для выхода Вашингтона из ДРСМД. Российский лидер также добавил, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки американской системы противоракетной обороны на территории Румынии.

В июле 2019 года президент России подписал указ о приостановке соблюдения обязательств по ДРСМД, который стал ответом на действия США. Позднее Владимир Путин заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений и не заинтересована в эскалации напряженности в мире.